XXVІII Минская международная книжная выставка-ярмарка - стрим

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Сегодня выставочный центр «БелЭкспо» принимает 28 Минскую международную книжную выставку-ярмарку, слоган которой «Книга объединяет людей и страны». Самый ожидаемый фестиваль фолиантов современности и не только пройдет с 18 по 21 февраля. Слоган поддерживает концепцию всего Года народного единства в нашей стране. Центральным экспонентом выставки станет Содружество Независимых Государств в честь 30-летия объединения. Главная экспозиция будет оформлена как единый общий дом, в котором 11 «комнат». Готовятся удивить посетителей и организаторы национального стенда: отечественные издательства покажут книги, увидевшие свет в 2020. А возможность заявить о себе даст творческий конкурс стартапов LitUP. Смотрите прямую видео-трансляцию, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!