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Xiaomi выпустит бюджетный смартфон с продвинутой камерой

Китайская компания Xiaomi готовит к выпуску смартфон CC11. Планируется, что гаджет будет бюджетным камерофоном, передает РИА Новости.


Согласно информации Gizmochina, новое устройство будет небольших размеров. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма. OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей будет с высокой частотой обновления. Получит гаджет также подэкранный сканер отпечатков пальцев.

В Xiaomi CC11 установят процессор Snapdragon 778G, гаджет пользователи смогут приобрести в нескольких конфигурациях памяти. Камерный блок будет включать ряд сенсоров, главный из которых – разрешением 64 Мп. Емкость аккумулятора заявлена 4150 мАч.
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Фото: РЕЙТЕР
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