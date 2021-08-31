Xiaomi выпустит бюджетный смартфон с продвинутой камерой

Согласно информации Gizmochina, новое устройство будет небольших размеров. Диагональ экрана составит 6,5 дюйма. OLED-дисплей с разрешением 1080 x 2400 пикселей будет с высокой частотой обновления. Получит гаджет также подэкранный сканер отпечатков пальцев.В Xiaomi CC11 установят процессор Snapdragon 778G, гаджет пользователи смогут приобрести в нескольких конфигурациях памяти. Камерный блок будет включать ряд сенсоров, главный из которых – разрешением 64 Мп. Емкость аккумулятора заявлена 4150 мАч.