Xiaomi представила смартфон Mi 11: его цена равна стоимости iPhone 12

Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 11 и версий Lite в России. Цена первого удивляет, сообщает РИА Новости.
Xiaomi Mi 11, который дебютировал в Китае еще в декабре прошлого года, получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, ультравысоким разрешением WQHD+. Устройство умеет работать с 5G и оснащено самым мощным (в мире Android) на сегодня процессором Snapdragon 888. Хотя в Xiaomi и называют набор камер в смартфоне кинематографическим, но вместе со 108-мегапиксельным основным и "шириком" на 13 Мп работает лишь 5 Мп макросенсор: telephoto zoom достался Ultra-версии, которая в Россию не поставляется. В Xiaomi решили не экономить и смартфоны для нашего рынка будут идти в комплекте с 55-ваттной зарядкой, которая может полностью зарядить батарейку на 4600 мАч меньше, чем за час.
Для российских пользователей стали доступны и две версии Mi 11 Lite – с 5G и без. Вторая немного проще своей коллеги – она работает с чипом Snapdragon 732G, а вот вариант для мобильных сетей пятого поколения оснащен гораздо более мощным Snapdragon 780G. Остальные характеристики у гаджетов одинаковые: 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей с повышенной герцовкой, трехсенсорная камера и аккумулятор на 4250 мАч (без поддержки беспроводной зарядки).
Стоимость Xiaomi Mi 11 оказалась чуть ли не максимальной за всю историю бренда в России – за версию 8/256 ГБ просят 85 990 российских рублей. Предзаказ стартует сегодня, а старт продаж запланирован на 21 мая. Тем, кто поспешит, Xiaomi подарит беспроводной пылесос Mi Handheld Vacuum Cleaner G10. Mi 11 Lite гораздо демократичнее: LTE-вариант 8/128 ГБ обойдется в 30 990 рублей, а за 5G придется заплатить 37 990 рублей.
Фото: ria.ru
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