Xiaomi представила новые смартфоны 11T и 11T Pro

Китайская компания Xiaomi показала новое поколение субфлагманских мобильных телефонов T-серии. Отныне в названии 11T и 11T Pro не будет приставки Mi, передает РИА Новости.
В мобильные устройства установили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. Особенностью гаджетов стала аппаратная платформа: Snapdragon 888 – у 11T Pro против MTK Dimensity 1200 – у 11T. Оба устройства получили защиту от брызг IP53.
В Xiaomi 11T Pro установили три сенсора в камерный модуль, главный из них заявлен с разрешением 108 Мп. Вместе с ним работают "ширик" на 8 Мп и макросенсор с таким же разрешением. Набор датчиков 11T схож, за исключением основной 64-мегапиксельной камеры.
Старшая модель может заряжать аккумулятор емкостью 5000 мАч с мощностью 120 Вт. В компании сообщили, что комплектный блок питания способен за 10 минут подзарядить батарею на 72 процента. Xiaomi 11T поддерживает только 67-ваттную зарядку. Производитель уверяет, что новые гаджеты получат три "номерных" обновления Android, а патчи безопасности будут приходить в течение четырех лет с момента выпуска.
Фото: Xiaomi