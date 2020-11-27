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Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

В Китае суббренд Xiaomi Redmi представил новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. Об этом сообщает РИА Новости


На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, однако во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.

Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три версии памяти – 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

Модель Redmi Note 9 5G оснащена 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Устройство оснащено тремя камерами на 48, 8 и 2 Мп. Емкость батареи составила 5000 мАч, ее возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три конфигурации – 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

Самая "младшая" модель Redmi Note 9 имеет сильное внешнее отличие от других телефонов этого поколения. В нем создатели сделали иное оформление камерного блока и крышки корпуса, а также каплевидного выреза экрана. К сожалению, Note 9 не получил поддержки 5G, но у него объем батареи 6000 мАч – больше, чем у выше описанных моделей. Модель работает на чипе Snapdragon 662.

Стоимость версии Redmi Note 9 Pro 5G в Китае составит 243 доллара, Redmi Note 9 5G обойдется в 197 долларов, цена Redmi Note 9 –около 151 доллара. Дата выхода моделей на международный рынок пока неизвестна. Отмечается, что они могут поступить в продажу под другим именем, например Redmi Note 10.

Фото: Xiaomi
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