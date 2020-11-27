Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, однако во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три версии памяти – 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Модель Redmi Note 9 5G оснащена 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Устройство оснащено тремя камерами на 48, 8 и 2 Мп. Емкость батареи составила 5000 мАч, ее возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три конфигурации – 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Самая "младшая" модель Redmi Note 9 имеет сильное внешнее отличие от других телефонов этого поколения. В нем создатели сделали иное оформление камерного блока и крышки корпуса, а также каплевидного выреза экрана. К сожалению, Note 9 не получил поддержки 5G, но у него объем батареи 6000 мАч – больше, чем у выше описанных моделей. Модель работает на чипе Snapdragon 662.Стоимость версии Redmi Note 9 Pro 5G в Китае составит 243 доллара, Redmi Note 9 5G обойдется в 197 долларов, цена Redmi Note 9 –около 151 доллара. Дата выхода моделей на международный рынок пока неизвестна. Отмечается, что они могут поступить в продажу под другим именем, например Redmi Note 10.Фото: Xiaomi