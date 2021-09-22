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Xiaomi представила бюджетный игровой ноутбук с GeForce RTX 3060

Подразделение Xiaomi Redmi сообщило о выходе игровых ноутбуков Redmi G 2021. Гаджеты получили мощную начинку при низкой стоимости, передает РИА Новости.


Согласно информации ITHome, в ноутбук установили 16,1-дюймовый экран, разработанный по технологии IPS и с частотой обновления 144 Гц. Все ноутбуки получили полноразмерную клавиатуру с настраиваемой подсветкой, портами HDMI, Mini Display Port 1.4, USB 3.2 Gen2 и USB-C и Wi-Fi 6.

Пользователи смогут приобрести гаджеты в двух конфигурациях Redmi G 2021. В базовую установили процессор Intel Core i5-11260H. Кроме того, устройство получило графику GeForce RTX 3050 и блок питания мощностью 180 Вт. Максимальная оснащается AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060 и блоком мощностью 230 Вт. Охлаждать ноутбуки будут два вентилятора. Емкость аккумулятора составляет 80 Вт-ч.

Первоначально пользователи смогут приобрести новое устройство только в Китае.
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Фото: РЕЙТЕР
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