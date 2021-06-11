Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов

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Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась во время презентации новой технологии компании – проводной и беспроводной HyperCharge. В последнем случае совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 Вт, что больше, чем у находящихся в продаже быстрых проводных зарядок.Создатели технологии признались, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Пока же единственным в истории телефоном без портов является Vivo Apex, представленный в 2020 году.В Xiaomi добавили, что единственная причина, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания смартфонов, заключается в том, что технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.