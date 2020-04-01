Xerox отказалась от идеи купить HP

Американская корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщает CNBC.





Кризис, связанный с пандемией коронавируса, не способствует тому, чтобы Xerox продолжала попытки приобрести HP, говорится в заявлении Xerox.

В ноябре прошлого года Xerox сделала предложение HP о покупке компании за 33,5 млрд долларов. Предложение было отклонено. В феврале этого года Xerox увеличила предложение почти на 10% (до 24 долларов за акцию против предыдущих 22), пишет РИА Новости. Однако HP и это предложение не устроило.

Основанная в США в 1906 году, Xerox является одним из лидеров на рынке копировальной техники. Компания первой наладила массовый выпуск копировальных аппаратов, название которых «ксерокс» стало нарицательным.