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Xerox отказалась от идеи купить HP

Американская корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщает CNBC.


Кризис, связанный с пандемией коронавируса, не способствует тому, чтобы Xerox продолжала попытки приобрести HP, говорится в заявлении Xerox.

В ноябре прошлого года Xerox сделала предложение HP о покупке компании за 33,5 млрд долларов. Предложение было отклонено. В феврале этого года Xerox увеличила предложение почти на 10% (до 24 долларов за акцию против предыдущих 22), пишет РИА Новости. Однако HP и это предложение не устроило.

Основанная в США в 1906 году, Xerox является одним из лидеров на рынке копировальной техники. Компания первой наладила массовый выпуск копировальных аппаратов, название которых «ксерокс» стало нарицательным.

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Фото: РЕЙТЕР
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