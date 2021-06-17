WhatsApp получит новый дизайн

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Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android.Среди других изменений – упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.