В новой версии мессенджера WhatsApp пользовательский интерфейс претерпит изменения. Об этом сообщает портал Wabetainfo.
Фото: pixabay.com
Одним из нововведений станут скругленные сообщения в чате, которые замечены в бета-версии 2.21.13.2 для устройств на базе операционной системы Android.
Среди других изменений – упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.
Пока новый дизайн появился лишь в тестовой версии приложения WhatsApp для Android, но вскоре он распространится на другие платформы и станет общедоступным.
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WhatsApp получит новый дизайн
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