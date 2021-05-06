Взяткин отметил активный вклад ЮНЕП в работу по достижению целей устойчивого развития

Постпред Беларуси отметил активный вклад ЮНЕП в работу по достижению целей устойчивого развития и сообщил, что в настоящее время в Беларуси реализуется ряд проектов, направленных на создание зеленой экономики и охрану окружающей среды.В ходе беседы достигнута договоренность о направлении в ЮНЕП пакета проектов, разработанных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, для успешной реализации которых белорусская сторона заинтересована в поддержке со стороны ЮНЕП.В свою очередь Исполнительный директор ЮНЕП подчеркнула, что инициативы белорусской стороны по достижению зеленой экономики отвечают интересам и целям Программы ООН по окружающей среде, и выразила готовность оказать необходимое содействие в реализации планов совместной работы. Ингер Андерсен также отметила положительный опыт работы ЮНЕП с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, высокий уровень компетенции белорусских экспертов и усилия нашей страны по реализации национальных программ по защите окружающей среды.