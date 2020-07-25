Взрыв водонапорной башни в Пружанах попал на видео

Конструкция на территории средней школы не использовалась с 1974 года, рассказали в МЧС Беларуси.

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Аварийную водонапорную башню в Пружанах снесли работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС.

- Точный расчет и профессионализм работников МЧС обеспечили падение башни в запланированный сектор без повреждения здания школы и близлежащих сооружений, - отметили в МЧС Беларуси.

И добавили, что такой способ сноса выполняется специалистами РОСН не впервые и зарекомендовал себя как наиболее безопасный и быстрый.