Восемь пострадали в результате инцидента.
Испанские СМИ сообщили, что в одном из зданий в центре столицы государства прогремел мощный взрыв. Это произошло около 15 часов по местному времени. Точная причина случившегося пока не установлена. Предполагается, что взрыв могла повлечь за собой утечка газа.
Как уточнило издание El Comercio, погибли четыре человека. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали восемь человек.
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Взрыв в Мадриде: как минимум четыре человека погибли
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Фото: РЕЙТЕР