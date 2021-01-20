Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Взрыв в Мадриде: как минимум четыре человека погибли

Взрыв в Мадриде: как минимум четыре человека погибли

Восемь пострадали в результате инцидента.


Испанские СМИ сообщили, что в одном из зданий в центре столицы государства прогремел мощный взрыв. Это произошло около 15 часов по местному времени. Точная причина случившегося пока не установлена. Предполагается, что взрыв могла повлечь за собой утечка газа. 

Как уточнило издание El Comercio, погибли четыре человека. Агентство Reuters со ссылкой на экстренные службы сообщило, что пострадали восемь человек.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Власти Испании официально подтвердили гибель троих человек при взрыве в Мадриде
Россиянина приговорили к 3 годам колонии за попытку провоза через границу пистолета и свыше $50 тыс.
"Камволь" планирует поставлять женскую одежду в Россию и Украину
Украв геодезический прибор за Br16 тыс., воры выбросили его за ненадобностью
От участницы «Дома-2» до cамой яркой звезды: Ольга Бузова сегодня отмечает день рождения
Джозеф Байден вступил в должность 46-го президента США
Влажным регионам тропиков предсказали постепенную "усушку" и сдвиг
Белорусские ученые создали технологию лечения стволовыми клетками болезней продуктивных животных
Ольга Маханова смотрит в глаза инфекциям 17 лет, знает назубок симптомы каждой из них
ЦИК Кыргызстана официально признала Садыра Жапарова победителем президентских выборов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Старый Новый год
Словенцы победили команду Северной Македонии на чемпионате мира по гандболу
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным
Инвестпрограмма Минска на 2021 год на 20% "дешевле", чем на 2020-й
На Гомельщине началась вакцинация от COVID-19. В первых рядах – медики
Парламентарии предложили распространить действие автополисов Беларуси и России на всю территорию Союзного государства
Камуфляж и ботанические принты: новое прочтение английской классики в коллекции Burberry Pre-Fall 2021
ДНК-оригами помогло собрать сверхпроводящие нанопровода
Ползучая героизация нацизма: бчб-активисты больны коричневой чумой
Госсаннадзор Гомельской области о новогодней торговле: были претензии к сладким подаркам и реализации продуктов
Правоохранители Беларуси открыты для сотрудничества с коллегами из Катара
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чисто женская обида
Взрыв в Мадриде: как минимум четыре человека погибли
Соцсети годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти – глава МИД ФРГ
Автомобильное топливо в Беларуси с 21 января подорожает на 1 копейку
Беларусь и Израиль определили направления по расширению двустороннего сотрудничества
Трехчасовой открытый диалог. Кочанова встретилась со студентами БГУ
ОАО «Могилевлифтмаш» участвует в модернизации лифтового хозяйства Армении
Интернациональный 56-й «Звездный поход» стартует уже на следующей неделе
Посол Юрий Сенько обсудил с руководством CITIC Сonstruction текущие проекты и дальнейшее сотрудничество
СМИ: в здании в центре Мадрида произошел взрыв
Фотофакт: участники 13-й Белорусской антарктической экспедиции устроили крещенские купания в антарктическом озере Нижнее
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Письма издалека
Семья как основа единства. Белорусский союз женщин дал старт тематическим мероприятиям в Год народного единства
Санду обвиняют в нарушении конституции. Почему и какие последствия это несет?
«Скоро увидимся». Трамп пообещал вернуться в Белый дом
Посол Андрей Попков: Беларусь заинтересована в изучении корейского опыта по развитию цифровой инфраструктуры
Установлены сбытчики "липового" сливочного масла отечественных брендов
В Брагинском районе Opel наехал на двух человек – они в больнице
Семашко представил концепцию председательства Беларуси в СНГ
Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан вручил медали в честь православных святых медикам областного центра
Под какими зодиакальными созвездиями рождаются творческие личности
В Гродненском районе устанавливаются обстоятельства смерти двух мужчин
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Три тополя и тутбай
В России запретили популярное аниме
Документы о предоставлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ вступили в силу
В Нидерландах планируют ввести комендантский час
Авторы
СКАНИРУЙТЕ