Сегодня в 14:20 в МЧС от очевидца поступила информация о взрыве в гараже по улице Автомобилистов, 12, сообщили в Минском городском управлении МЧС.
К месту вызова были направлены подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Когда спасатели прибыли на место ЧП, было установлено, что произошел взрыв в гаражном боксе, разделенном на четыре секции. В результате обрушились железобетонные перекрытия на площади около 200 квадратных метров. Четыре гаража полностью разрушены, а еще два частично повреждены. Кроме того, механические повреждения – у семи легковых автомобилей, три из которых находились в гараже, а четыре на улице.
– Пострадавших в результате ЧП нет, – сообщила корреспонденту sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. – Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Минское городское управление МЧС
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Взрыв в гаражном кооперативе в Минске: повреждено шесть гаражей и семь автомобилей
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