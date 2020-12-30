Еще десятки получили ранения, уточняет ТАСС.
30 декабря в международном аэропорту в Адене прогремел мощный взрыв в момент прибытия туда правительства Йемена. Разорвались три минометных снаряда одновременно. Агентство РИА Новости, ссылаясь на собственный военный источник, отмечает: причиной произошедшего стал ракетный обстрел из провинции Таиз на юго-западе Йемена, которая находится под контролем повстанцев-хуситов.
По словам представителя правительства Йемена, которые передает телеканал Al Hadath, «при атаке на аденский аэропорт были убиты 27 человек, десятки получили ранения».
Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря под руководством премьер-министра Маина Абдель Малика. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.
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Взрыв в аэропорту Йемена: погибли около 30 человек
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Фото: РЕЙТЕР