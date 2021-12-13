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  2. Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье устроил выпускник православной гимназии

Взрыв на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье устроил выпускник православной гимназии

Выпускник православной гимназии на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье подорвал самодельное взрывное устройство, в результате чего получил ранения, пишет ТАСС.


– Сегодня в 08:24 в помещение православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем города Серпухова вошел 18-летний выпускник этого учебного заведения и произвел <...> подрыв. По предварительным данным, пострадали он сам и 15-летний подросток, – уточнили информацию в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В главке добавили, что педагогический состав и учащиеся эвакуированы, на место происшествия выехала скорая помощь.

– Информация о других пострадавших и иные обстоятельства произошедшего уточняются, – отметили правоохранители.

Фото: ТАСС
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