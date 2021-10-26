SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.8
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Взрыв газа в Балтийске: пожарные спасли 13 человек

Взрыв газа в Балтийске: пожарные спасли 13 человек

Пожарные спасли 13 человек из дома в Балтийске в Калининградской области, где прогремел взрыв газа. В результате происшествия никто не погиб, пишет ТАСС.


- Были спасены 13 человек, - рассказали агентству в региональном главке МЧС. Отмечается, что еще шестерых человек спасатели вывели из дома, в результате взрыва погибших нет.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, согласно предварительной информации, в доме нет разрушений конструкций, взрывом выбило только окна. Он также сказал, что очаг возгорания, который возник после инцидента, зафиксировали на кухне в квартире.

До этого в МЧС отмечали, что 26 октября в Балтийске в жилом доме прогремел взрыв газа и начался пожар. В результате происшествия, по информации регионального главка МЧС, пострадал один человек. На месте происшествия работают правоохранители, сотрудники Росгвардии и МЧС. Пожар в данный момент ликвидирован.

Источник в экстренных службах уточнил, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона в квартире. Региональные прокуратура и управление СК начали проверку по факту инцидента, на место ЧП выехал губернатор Антон Алиханов.

Фото: скриншот видео ТАСС
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы