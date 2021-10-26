Взрыв газа в Балтийске: пожарные спасли 13 человек

Пожарные спасли 13 человек из дома в Балтийске в Калининградской области, где прогремел взрыв газа. В результате происшествия никто не погиб, пишет ТАСС.
- Были спасены 13 человек, - рассказали агентству в региональном главке МЧС. Отмечается, что еще шестерых человек спасатели вывели из дома, в результате взрыва погибших нет.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, согласно предварительной информации, в доме нет разрушений конструкций, взрывом выбило только окна. Он также сказал, что очаг возгорания, который возник после инцидента, зафиксировали на кухне в квартире.
До этого в МЧС отмечали, что 26 октября в Балтийске в жилом доме прогремел взрыв газа и начался пожар. В результате происшествия, по информации регионального главка МЧС, пострадал один человек. На месте происшествия работают правоохранители, сотрудники Росгвардии и МЧС. Пожар в данный момент ликвидирован.
Источник в экстренных службах уточнил, что причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона в квартире. Региональные прокуратура и управление СК начали проверку по факту инцидента, на место ЧП выехал губернатор Антон Алиханов.
Фото: скриншот видео ТАСС