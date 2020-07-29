Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в I полугодии текущего года составили BYN 737,7 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019-го – 106,9%, пишет БЕЛТА.
По добровольным видам страхования взносы составили BYN 472,8 млн, удельный вес в общей сумме взносов – 64,1% (за I полугодие 2019-го – 62,7%).
Страховые взносы по обязательным видам страхования за I полугодие сложились на уровне BYN 264,9 млн.
За I полугодие выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по Беларуси составили BYN 383,1 млн, что на BYN 49,5 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь – июнь составил 51,9% (за январь – июнь 2019-го – 48,4%).
Страховые организации в I полугодии перечислили в бюджет и внебюджетные фонды BYN 64,3 млн (за январь – июнь 2019 года – BYN 69,9 млн), проинформировали в Министерстве финансов.
Фото: БЕЛТА
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Взносы страховых организаций в I полугодии выросли на 6,9%
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