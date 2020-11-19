Взломали Viber и рассылали сообщения: эксперты выявили в телефоне могилевчанки вредоносную программу

Наличие вредоносного программного обеспечения в телефоне могилевчанки выявили могилевские эксперты. На ее номер стали поступать неожиданные звонки. «Незнакомый человек говорил о том, что на интернет-площадке Kufar она договаривается с ним о покупке детской коляски. Прежде чем сообщать абоненту реквизиты банковской карты для перевода платежа, Светлана (имя изменено) решила лично переговорить с ним по телефону. И не напрасно», –рассказала главный специалист по работе со СМИ управления госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.
Фото носит иллюстративный характер
Звонивший называл именно ее номер телефона, но обращался как к Екатерине. Именно под таким именем с ним кто-то переписывается с номера Светланы в Viber.
– После разговора женщина попыталась зайти в свой мессенджер, но не смогла. Потребовалось введение электронной почты. После второй попытки вошла в приложение и увидела постороннее изображение неизвестного пользователя с тем самым именем Екатерина. И действительно, на ее номер поступило множество сообщений от пользователей Kufar, многие сообщения были уже удалены, – сообщила Ирина Рачковская.
Светлана написала всем, что сообщения с ее номера рассылал мошенник.
В рамках проверки по данному факту Октябрьским РОВД Могилева была назначена судебная экспертиза. Исследовав iPhone Светланы, эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области обнаружили в памяти устройства программное обеспечение для удаленного доступа к управлению телефоном, в том числе –приложением Viber. Эксперты также обнаружили в мессенджере соответствующие переписки, в том числе удаленные. «Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области и управление по противодействию киберпреступности УВД Могилевского облисполкома напоминают гражданам о необходимой предосторожности при интернет-общении. В соцсетях, мессенджерах, на торговых площадках под различными никами и даже именами ваших друзей и знакомых может скрываться интернет-мошенник. Не переходите по неизвестным ссылкам, которые вам прислали, не вводите там логины и пароли. Никому не передавайте коды, присланные банком, реквизиты банковской карты и иные личные сведения. Перепроверяйте всю информацию у второй стороны при личном разговоре по телефону», – напомнила о мерах безопасности Ирина Рачковская.
Фото: pixabay.com
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Взломали Viber и рассылали сообщения: эксперты выявили в телефоне могилевчанки вредоносную программу
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