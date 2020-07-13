Взлетно-посадочная полоса в поселке Болбасово под Оршей ждет сертификации

Об этом в телефильме «СДЕЛАНО!» на канале СТВ сообщил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Комплекс «Бремино-Орша» – масштабный проект по повышению инвестиционного потенциала Беларуси. Он включает логистическую, торгово-промышленную зоны с примыкающим аэродромом, железной дорогой и международными транспортными магистралями, благодаря чему станет центром транзитных грузов.

По словам директора Департамента по авиации, уже готова и ждет сертификации после реконструкции взлетно-посадочная полоса. Когда все заработает в связке, весь регион ждут «улетные» перспективы. Артем Сикорский отмечает:

– Те средств, которые были сэкономлены при строительстве второй взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта, направили на реконструкцию в Орше. Аэропорт близок к границе Российской Федерации, поэтому есть интерес со стороны иностранных пользователей как осуществлять полеты, так и хранить авиационную технику. Также его можно рассматривать как запасной для Национального аэропорта Минск.

Болбасово предстоит стать важнейшим провайдером логистических услуг. Это особая экономическая зона с беспрецедентными льготами для резидентов. Логистический комплекс – это не просто 200 тысяч квадратных метров складов. В перспективе здесь создадут цветочный, фармацевтический, маркировочный хабы и крупнейшую площадку для электронной торговли.