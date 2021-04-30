Заседание Совета по делам молодежи государств –участников СНГ прошло в городе Ташкенте, сообщили корреспонденту sb.by в посольстве Беларуси в Узбекистане.
Нашу страну на мероприятии представлял член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.
«На заседании совета обсуждены вопросы взаимодействия государств – участников СНГ по реализации Целей устойчивого развития ООН и Межгосударственной программы «Молодежная столица СНГ». Также состоялся обмен опытом по организации деятельности в молодежной сфере в условиях пандемии», – рассказали в посольстве Беларуси.
В белорусской дипмиссии отметили, что Совет по делам молодежи создан для реализации Соглашения государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью.
В состав совета входят девять стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
Фото посольства Беларуси в Узбекистане
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Взаимодействие стран СНГ в сфере молодежной политики и достижения Целей устойчивого развития обсуждалось в Ташкенте
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