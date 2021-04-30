Взаимодействие стран СНГ в сфере молодежной политики и достижения Целей устойчивого развития обсуждалось в Ташкенте

Нашу страну на мероприятии представлял член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрий Воронюк.– рассказали в посольстве Беларуси.В белорусской дипмиссии отметили, что Совет по делам молодежи создан для реализации Соглашения государств – участников СНГ о сотрудничестве в сфере работы с молодежью.В состав совета входят девять стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан.Фото посольства Беларуси в Узбекистане