Накануне в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялась встреча постоянного представителя Республики Беларусь при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрия Амбразевича с генеральным директором ВОИС Дареном Таном, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Юрий Амбразевич поздравил Дарена Тана с назначением на должность руководителя ВОИС и акцентировал внимание на практической значимости сотрудничества Беларуси с Всемирной организацией интеллектуальной собственности по всему спектру вопросов охраны ИС.
В ходе встречи стороны положительно отметили существенную активизацию взаимодействия ВОИС с Беларусью в последние годы и подтвердили взаимную готовность к расширению сотрудничества с акцентом на вопросах поддержки инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности, а также развития в Беларуси системы досудебного урегулирования споров в области ИС.
«Беларусь 22 октября 2020 года присоединилась к Марракешскому договору ВОИС о доступе к печатной информации, что стало очередным практическим шагом нашей страны по обеспечению прав лиц с нарушениями зрения. Государственный комитет по науке и технологиям и Национальный центр интеллектуальной собственности проводят работу по присоединению Беларуси к Гаагскому соглашению ВОИС, что позволит стать полноправным участником международной системы регистрации промышленных образцов. ВОИС оказывает Беларуси практическую помощь по развитию системы интеллектуальной собственности», – сообщили в МИД Беларуси.
Фото: Министерство иностранных дел
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Взаимодействие Беларуси с ВОИС в последние годы активизировалось
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