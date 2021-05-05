Выявлен ген, связанный с развитием фиброза печени

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, – заявил профессор "Сколтеха" Тимофей Зацепин.Фиброз печени представляет собой достаточно распространенную неинфекционную болезнь, причиной развития которой чаще всего выступает хроническая форма гепатита, злоупотребление алкоголем, неалкогольная жировая болезнь печени и различные формы аутоиммунных реакций. При развитии фиброза в печени начинают разрастаться клетки соединительной ткани, что приводит к ухудшению ее работоспособности и в конечном итоге вызывает цирроз печени.Российские и итальянские биологи выяснили, что значимую роль в развитии этих болезней играют мутации в гене GILZ, который управляет реакцией некоторых типов иммунных клеток на интерлейкин-10 – одно из главных противовоспалительных сигнальных веществ организма, предположительно, играющее важную роль в замедлении развития фиброза.Профессор Зацепин и его коллеги заинтересовались тем, как изменится характер развития фиброза, если работу этого гена искусственным образом подавить или заставить его работать активнее обычного. Для проверки этой идеи ученые вырастили несколько трансгенных мышей, у которых GILZ был отключен, и спровоцировали развитие фиброза у этих грызунов при помощи токсичных веществ.Эти опыты показали, что блокировка GILZ заметно ускоряла развитие фиброза в результате того, что иммунные клетки начинали активнее повреждать печень, после чего стволовые клетки заполняли эти поврежденные участки соединительной тканью. Повышенная активность иммунных клеток, в свою очередь, была связана с резким увеличением в концентрации молекул CCL2, способствующих развитию воспалений и связанных со многими аутоиммунными болезнями.Раскрыв эту особенность фиброза, биологи попытались подавить болезнь, используя короткие молекулы РНК, временно отключающие работу гена, который отвечает за производство молекул CCL2. Как показали последующие наблюдения, подобная терапия замедлила разрастание соединительной ткани и снизила активность иммунных клеток внутри печени.Подобные итоги опытов, как считают ученые, позволяют надеяться на появление лекарств, стимулирующих активность гена GILZ в клетках печени и не вызывающих при этом нарушений в работе других органов, как это часто происходит при приеме глюкокортикоидов, лекарств, применяемых при лечении некоторых аутоиммунных болезней печени, но опасных для носителей фиброза.