Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Выявлен ген, связанный с развитием фиброза печени

Выявлен ген, связанный с развитием фиброза печени

Молекулярные биологи из России и Италии обнаружили в ходе опытов на мышах, что мутации в гене GILZ способствуют ускоренному развитию фиброза печени, тогда как повышение его активности замедляет болезнь. Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха", пишет ТАСС.

Фото: ТАСС

"Важно, что данные, полученные нами в опытах на мышах, коррелируют с клиническими данными для человека. Благодаря этому мы можем рассчитывать на то, что воздействие на сигнальный путь, в который вовлечен белок GILZ, может быть использовано при лечении воспалительных заболеваний печени человека", – заявил профессор "Сколтеха" Тимофей Зацепин.

Фиброз печени представляет собой достаточно распространенную неинфекционную болезнь, причиной развития которой чаще всего выступает хроническая форма гепатита, злоупотребление алкоголем, неалкогольная жировая болезнь печени и различные формы аутоиммунных реакций. При развитии фиброза в печени начинают разрастаться клетки соединительной ткани, что приводит к ухудшению ее работоспособности и в конечном итоге вызывает цирроз печени.

Российские и итальянские биологи выяснили, что значимую роль в развитии этих болезней играют мутации в гене GILZ, который управляет реакцией некоторых типов иммунных клеток на интерлейкин-10 – одно из главных противовоспалительных сигнальных веществ организма, предположительно, играющее важную роль в замедлении развития фиброза.

Профессор Зацепин и его коллеги заинтересовались тем, как изменится характер развития фиброза, если работу этого гена искусственным образом подавить или заставить его работать активнее обычного. Для проверки этой идеи ученые вырастили несколько трансгенных мышей, у которых GILZ был отключен, и спровоцировали развитие фиброза у этих грызунов при помощи токсичных веществ.

Эти опыты показали, что блокировка GILZ заметно ускоряла развитие фиброза в результате того, что иммунные клетки начинали активнее повреждать печень, после чего стволовые клетки заполняли эти поврежденные участки соединительной тканью. Повышенная активность иммунных клеток, в свою очередь, была связана с резким увеличением в концентрации молекул CCL2, способствующих развитию воспалений и связанных со многими аутоиммунными болезнями.

Раскрыв эту особенность фиброза, биологи попытались подавить болезнь, используя короткие молекулы РНК, временно отключающие работу гена, который отвечает за производство молекул CCL2. Как показали последующие наблюдения, подобная терапия замедлила разрастание соединительной ткани и снизила активность иммунных клеток внутри печени.

Подобные итоги опытов, как считают ученые, позволяют надеяться на появление лекарств, стимулирующих активность гена GILZ в клетках печени и не вызывающих при этом нарушений в работе других органов, как это часто происходит при приеме глюкокортикоидов, лекарств, применяемых при лечении некоторых аутоиммунных болезней печени, но опасных для носителей фиброза.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Белтелерадиокомпания подготовила тематический эфир ко Дню Победы
Борисовский БАТЭ второй раз подряд вышел в финал Кубка Беларуси
Температура воздуха в Беларуси в апреле была на 0,8 градуса ниже нормы
Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Военно-спортивная игра "Зарница" пройдет в БГУ 6 мая
Сотрудники ГАИ Несвижского РОВД задержали пьяного водителя
Дзержинский "Арсенал" потерял первые очки в первой лиге чемпионата Беларуси по футболу
Лукашенко выразил соболезнования Президенту Мексики в связи с трагедией в метрополитене Мехико
Японские дзюдоистки выиграли два золота на турнире "Большого шлема" в Казани
«Ислочь» стала первым финалистом Кубка Беларуси по футболу, неожиданно выбив из турнира «Шахтер»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Хоть как-то прикройтесь, дамочки
Олег Белоконев: хранить историческую правду – наш святой долг
Рабочие профессии важно популяризировать - Лугина
Выявлен ген, связанный с развитием фиброза печени
Воссоздан примерный геном прародителя SARS-CoV-2
Рекордное количество «Золотых литер» в этом году получили журналисты издательского дома «Беларусь сегодня»
О чем говорил Румак во время встречи с зампредом Всеукраинского союза белорусов
Диетолог перечислила вредные привычки, которые мешают похудеть
В Лидском районе сотрудники отраслевого профсоюза работников здравоохранения облагородили братские могилы
Угадай советский фильм по смайликам – Тест
Великобритания упростила въезд лауреатам престижных премий
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память народа
Червяков: в Беларуси организована системная работа по цифровой трансформации экономики
Выбран лучший игрок Беларуси по футболу – главное за 5 мая
БРСМ и "Беллегпром" подписали соглашение о сотрудничестве
Минэкономики: готовятся изменения в законодательство об инвестициях
"Если бы не ваш вдохновенный труд, эта церемония просто не состоялась бы: была бы другая страна" – Давыдько о победителях "Золотой литеры"
Неформальная встреча Лукашенко с Додоном: поговорили по душам, обсудили санкции, политику и не только
В БГУИР проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Победы
Facebook решил оставить аккаунты Трампа заблокированными
Обозреватель газеты «СБ. Беларусь сегодня» Евгений Кононович стал обладателем "Золотой литеры"
В Крупском районе на участке М1 временно ограничат движение
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
Финал VII Республиканского вокального конкурса среди ветеранов "Песни Победы" сегодня прошел в Минске
МАЗ отправил первую партию из 10 электробусов для Минска и областных центров
Червяков: запуск нового инвестиционного цикла – это задача национального масштаба
Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы подписали совместное заявление о сотрудничестве
В репертуар Большого театра возвращается «Лебединое озеро»
На Могилевщине активисты БРСМ помогают ветеранам навести порядок в домах и на приусадебных участках
Умер актер Дмитрий Черных
В Министерстве экономики рассказали о рейтинге интересов инвесторов к белорусской экономике
Мошкин: политические разногласия между Беларусью и Украиной не должны влиять на отношения между странами
ВОЗ и Германия создадут центр для анализа информации об эпидемиях на планете
мнение
Светлана КОСАЧ
Трамп-2024: какие шансы?
Червяков: белорусская экономика интересна для инвесторов
В Гомеле молодежь парадом поздравила с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Аэлиту Самсонову
Галисийские горшки для жарки каштанов, или Что вы должны знать о новой коллекции сумок от Loewe
Авторы
СКАНИРУЙТЕ