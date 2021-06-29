В США разработали защитную маску, которая покажет, инфицирован ли надевший ее человек COVID-19. Об этом пишет ТАСС.
Снимок носит иллюстративный характер
В маску планируется встроить небольшой съемный датчик, который и покажет, болеет ли человек коронавирусом – на выдачу результата потребуется примерно полтора часа. Датчик можно будет вшить и в другой элемент одежды.
В целях конфиденциальности показатели датчика можно скрыть от окружающих.
Ранее подобные датчики применялись для выявления заражения другими вирусами. Например, Эболой.
Напомним, что США лидирует по количеству случаев заражения коронавирусом в мире и смертей из-за него. В стране с начала пандемии выявлено более 33 млн инфицированных, умерли свыше 600 тысяч пациентов.
Фото: pixabay.com
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Выявить коронавирус теперь можно будет с помощью маски
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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