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Выявить коронавирус теперь можно будет с помощью маски

В США разработали защитную маску, которая покажет, инфицирован ли надевший ее человек COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Снимок носит иллюстративный характер

В маску планируется встроить небольшой съемный датчик, который и покажет, болеет ли человек коронавирусом – на выдачу результата потребуется примерно полтора часа. Датчик можно будет вшить и в другой элемент одежды. 

В целях конфиденциальности показатели датчика можно скрыть от окружающих.

Ранее подобные датчики применялись для выявления заражения другими вирусами. Например, Эболой.

Напомним, что США лидирует по количеству случаев заражения коронавирусом в мире и смертей из-за него. В стране с начала пандемии выявлено более 33 млн инфицированных, умерли свыше 600 тысяч пациентов.

Фото: pixabay.com
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