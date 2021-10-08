Вывоз культурных ценностей, деятельность творческих союзов, библиотечное и музейное дело: в какие сферах ожидаются изменения в Кодексе о культуре

Какие нововведения ожидаются в Кодексе о культуре, рассказал в эфире Первого национального канала Белорусского радио начальник юридического отдела Министерства культуры Беларуси Виталий Бейлин.
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Минкультуры вынесло на общественное обсуждение изменения в законодательство. До 10 октября у общественности еще есть возможность принять в этом участие.
– Главный блок вопросов, который затрагивается при корректировке Кодекса о культуре, касается охраны историко-культурного наследия. Будут упрощены некоторые процедуры, которые связаны с преданием статуса таким объектам, согласованием научно-проектной документации. Также упростятся вопросы ввоза и вывоза культурных ценностей. Например, раньше, чтобы вывезти произведение искусства за пределы страны, необходимо было заключение Минкультуры. Сейчас документ можно будет получить на уровне области и регионов. Это существенно упростит работу нашим гражданам, – отметил он.
Отдельный блок вопросов посвящен проведению культурных мероприятий.
– Планируется, что все государственные организации культуры будут иметь право проводить культурно-зрелищные мероприятия без оформления соответствующих удостоверений, – рассказал он.
Новым кодексом, как пояснил Бейлин, будут внесены изменения в деятельность библиотек и творческих союзов:
– По вопросам библиотечного дела вводится понятие удаленного пользователя. Способы формирования страхового библиотечного фонда будут дополнены таким способом, как оцифровка. Что касается музейного дела, то уточняется порядок открытия постоянных и временных экспозиций.
Представитель Минкультуры добавил, что в сфере кинематографии решается вопрос о классификации демонстрируемых на телевидении фильмов.
– Следует отдельно выделить изменения по народным художественным ремеслам. Ожидается исключение такого типа организации культуры, как организация народных художественных ремесел. Центры домов и ремесел смогут осуществлять продажу продукции во время выездных мероприятий, – рассказал он.
Руководитель отдела также подчеркнул, что все поступившие предложения будут максимально учтены в новом законопроекте. По его словам, нововведения существенно упростят и ускорят развитие позитивных культурных процессов.