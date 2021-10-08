Вывоз культурных ценностей, деятельность творческих союзов, библиотечное и музейное дело: в какие сферах ожидаются изменения в Кодексе о культуре

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БЕЛТА

Минкультуры вынесло на общественное обсуждение изменения в законодательство. До 10 октября у общественности еще есть возможность принять в этом участие.– отметил он.Отдельный блок вопросов посвящен проведению культурных мероприятий.– рассказал он.Новым кодексом, как пояснил Бейлин, будут внесены изменения в деятельность библиотек и творческих союзов:Представитель Минкультуры добавил, что в сфере кинематографии решается вопрос о классификации демонстрируемых на телевидении фильмов., – рассказал он.Руководитель отдела также подчеркнул, что все поступившие предложения будут максимально учтены в новом законопроекте. По его словам, нововведения существенно упростят и ускорят развитие позитивных культурных процессов.