Выводит токсины и разглаживает морщины: о пользе перловой крупы рассказала детокс-специалист

Думаю, многие помнят вкус перловки из детства. Да, именно! Ей кормят детей как в садиках, так и в школах. А ведь детям мы даем всегда только самое лучшее. Перловую крупу делают из дробленых, отшлифованных зерен ячменя, который входит в число древнейших злаков, возделываемых человеком. И этот факт уже говорит о значимости данной крупы для организма человека. Ведь наши предки подбирали продукты питания, чтобы быть здоровыми, сильными и выносливыми. Консультант по питанию, детокс-специалист подробно рассказала обо всех полезных свойствах перловки.

фото satvyk.com

Елена Хардина

фото из личного архива

Известно, что перловая каша была одним из самых любимых блюд Петра I, а свое название она получила от английского pearl, что значит "жемчужина”. В 1930-е годы перловую крупу стали массово производить на территории СССР и ввели ее в общественное питание из-за низкой цены и большой длительности хранения.

Чтобы удостовериться во всей пользе этой крупы, стоит подробно разобрать ее состав. Итак:







1. В перловке содержится высокий процент легкоусвояемого белка. Содержащаяся в перловке аминокислота лизин обладает мощным противовирусным действием, стимулирует выработку коллагена, способствует разглаживанию мелких морщин.

2. В перловке содержится полезная клетчатка, которая является прекрасным питанием для полезной микробиоты кишечника. Благодаря ей организм выводит шлаки и токсины.

3. Благодаря содержанию клетчатки и растительного белка перловка является сытным продуктом, тем самым притупляя чувство голода надолго.

4. В цельнозерновой ячменной крупе содержится кальция в 11 раз больше, чем в молоке.

5. Перловка – источник витамина В3, который защищает сердце и сосуды. В компании с растворимой клетчаткой снижается уровень плохого холестерина и повышается уровень хорошего, нормализуется артериальное давление.

6. В перловке содержится селен. Он улучшает здоровье кожи и волос, а также восстанавливает обменные процессы, насыщая клетки кислородом. Перловка помогает сохранить эластичность кожи, защищает ее от раннего старения

7. Магний и растворимые волокна в перловке защищают от диабета и снижают риск его развития, снижая уровень сахара в крови и улучшая выработку инсулина.

Приучая детей с к перловке, можно убить целую кучу зайцев и вырастить гения с крепким здоровьем. В каше имеется все, что нужно для растущего организма. Кальций, магний, фосфор, йод, витамин D, присутствующие в крупе, ускоряют умственное и физическое развитие ребенка, укрепляют иммунитет, защищают от частых простуд.

Для мужчин и женщин это качественный источник макро- и микронутриентов для сбалансированного меню.

Для людей зрелого возраста станет хорошим источником кальция, чтобы укрепить кости и суставы.

Рецепт от eda.sb.by

• Перловая крупа - 270 г

• Лук - 50 г

• Замороженные лесные грибы - 400 г

• Сушеные грибы - 40 г

• Соевый соус - 2 столовые ложки

• Растительное масло - 3 столовые ложки

• Соль по вкусу



1. Сухие грибы замачиваем в холодной воде.2. Перловую крупу очень хорошо промываем. Кидаем в кипящую воду (несоленую) и доводим до кипения. Затем воду сливаем. Опять заливаем перловку холодной водой (3 стакана) и солим. Варим, пока крупа не закипит. Затем уменьшаем огонь до минимума, закрываем перловку крышкой и варим, пока вся вода не выкипит. Пробуем на вкус – крупа должна стать мягкой. Если она еще жесткая, то доливаем в кастрюлю кипяток и варим до готовности.3. За это время мелко нарезаем лук и режем лесные грибы (у меня были замороженные опята). Разогреваем в сковороде 1 столовую ложку масла и бросаем лук. Тушим 5 минут. Затем добавляем грибы, перемешиваем и продолжаем тушить.4. Белые грибы промываем и нарезаем. Добавляем к опятам. Хорошо перемешиваем и солим по вкусу. Огонь убавляем, накрываем сковороду крышкой и тушим до готовности (15–20 минут). Разогреваем духовку до 220 градусов.5. Готовим горшочки. В каждый горшок добавляем по 1 столовой ложке масла и хорошо смазываем. Готовую перловку раскладываем по горшочкам. Сверху кладем приготовленные грибы (в каждый горшочек поровну). Добавляем по 1 столовой ложке соевого соуса в каждый горшочек. Накрываем горшочки крышками и отправляем в духовку на 30 минут.6. Достаем из духовки и сразу подаем на стол.