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  2. Вывод о возможной задержке зарплат надуман: Минтруда о проекте документа по защите прав работников

Вывод о возможной задержке зарплат надуман: Минтруда о проекте документа по защите прав работников

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало проводимую работу по защите прав работников, в том числе подготовленный проект нормативного правового акта в этой сфере, сообщает БЕЛТА.


"В течение последних дней в интернете появился ряд публикаций СМИ относительно проекта нормативного правового акта по вопросам защиты прав работников, подготовленного Министерством труда и социальной защиты. Ссылаясь на то, что в проекте затрагиваются вопросы защиты интересов работников в случае невыплаты им заработной платы, в отдельных публикациях делается вывод, что власти готовятся к возможным массовым задержкам выплаты заработной платы. Такие выводы являются надуманными и не соответствуют действительности", – акцентировали внимание в ведомстве.

В Минтруда подчеркнули, что защита прав работников является одним из важнейших направлений государственной политики. Так, в задачи Департамента государственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты входит не только надзор за соблюдением законодательства о труде, привлечение к ответственности нанимателей и должностных лиц, допустивших нарушения, но и анализ ситуации, проработка и внесение предложений – как совершенствовать работу по защите прав работников.

"Проект нормативного правового акта подготовлен специалистами департамента на основании анализа правоприменительной практики, изучения существующего международного опыта. Выработка концептуальных основ документа началась еще в 2019 году. Его главная задача – создать дополнительные возможности для защиты прав работников", – отметили в ведомстве.

Своевременность выплаты зарплаты – один из ключевых вопросов соблюдения норм трудового законодательства. Каждый факт невыплаты – это проблема конкретного человека, которую необходимо решить. Распоряжением Президента от 1 июля 2020 года № 119рп "О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения" Правительству поручено обеспечить действенный контроль за своевременной выплатой заработной платы. На реализацию этого в том числе направлены нормы, включенные в проект нового нормативного правового акта.

"Проект документа носит комплексный характер. Наряду с вопросами выплаты заработной платы в нем затрагиваются вопросы соблюдения прав граждан при исполнении гражданско-правовых договоров, повышения эффективности надзорной деятельности департамента. И другие вопросы, которые, как предполагается, будут способствовать должному соблюдению прав работников", – добавили в Министерстве труда и социальной защиты. 

Проект находится на этапе обсуждения с заинтересованными.

Фото: архив БЕЛТА
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