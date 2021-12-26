"Выверяет каждое слово". Эйсмонт рассказала о характере готовящегося новогоднего обращения Лукашенко

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ рассказала о характере готовящегося новогоднего обращения главы белорусского государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Пресс-секретарь рассказала, что работа над содержанием и формой традиционного новогоднего обращения Президента всегда ведется очень тщательная и в нее непосредственно вовлечен и сам белорусский лидер.

- Когда мы говорим каждый год в преддверии новогоднего обращения главы государства о том, что работа идет до последних минут и даже иногда до последних секунд, что Президент лично выверяет каждое слово, каждый акцент, это не пустой звук, - сказала Наталья Эйсмонт.



Она подчеркнула, что к подобным обращениям всегда приковано большое внимание. На вопрос, присутствует ли у Президента Беларуси какое-либо волнение в процессе подготовки, пресс-секретарь ответила следующим образом:

- Волнуемся, скорее, мы, чтобы все получилось.

Наталья Эйсмонт напомнила, что запись прошлого новогоднего обращения отличалась от аналогичных мероприятий прошлых лет. Тогда во Дворец Независимости были приглашены представители различных сфер, которых глава государства приветствовал и лично поздравил с Новым годом.

- Конечно, хочется планку (при подготовке предстоящего новогоднего обращения. - Прим. БЕЛТА) не опустить, - сказала она.

Пресс-секретарь тем не менее не стала приоткрывать какие-либо подготовительные нюансы, что касается формы обращения, но заверила, что преемственность с предыдущим будет сохранена.

- Если говорить в целом о характере, безусловно, это обращение главы государства будет со взглядом вперед, со взглядом в будущее. Из того, что я сейчас знаю, оно, безусловно, будет объединяющим, - рассказала Наталья Эйсмонт.



