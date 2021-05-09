На площадке возле «Чижовка-Арены» к празднованию Дня Победы присоединились несколько сотен человек. Для минчан и гостей города здесь были организованы показ военной техники, выступление оркестра Военной академии Республики Беларусь, различные игровые площадки, фотозоны и, конечно же, фудкорт.
– Я целый день провел на зенитной установке ЗУ-23-2. Интересовались не только дети, много внимания было со стороны взрослых и даже пожилых людей, – поясняет рядовой 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Олег Козиков. – Через меня только прошло с сотню ребят, а через всех военнослужащих, задействованных тут, наверное, и вовсе три сотни.
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Выступления оркестра, игровые зоны и военная техника. Площадка возле «Чижовка-Арены» собрала несколько сотен человек
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