Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на Торжественном собрании 2 июля 2021 года

77 лет назад истерзанная войной Беларусь была избавлена от фашистского гнета. Раздавленные горем потерь и страхом за собственную жизнь, люди стали свободными. И только они, очевидцы и участники Великой Отечественной, знают, что такое настоящая свобода и что такое независимость. Потому что все это тогда было вмиг утрачено.



А период оккупации превратился для них в кромешный ад: белорусов заживо сжигали в их же собственных домах, как в Хатыни, Дальве, Оле. Сгоняли в концентрационные лагеря – как в Тростенце и Озаричах, откуда выход был только один – в общую могилу.



В прямом смысле пили кровь белорусских детей, как в деревушке Красный Берег. Из вен подвешенных на специальные станки девочек и мальчиков нацистские садисты выжимали буквально все до капли на нужды солдат Рейха…

Потому что попытки оккупации Беларуси в условиях современной гибридной войны вспыхнули с новой силой. Посмотрите, как и 80 лет назад мы слышим о «новом порядке» от таких же носителей «европейских ценностей». Во главе - те же западные элиты. В сопредельных государствах, да и у нас, выросли новые исполнители, готовые для своих новых хозяев сделать всю грязную работу. Мы понимаем, что эти процессы происходят, как и в середине прошлого столетия, вопреки воле народов европейских государств, которые уважают и ценят белорусов как добрых, надежных и беспроблемных соседей.

Боль обо всех преступлениях, совершенных в годы Великой Отечественной войны, до сих пор в наших сердцах. И мы рано успокоились, думая, что все побежденные и измученные той войной государства так же, как и мы, мечтают сберечь мир. Мир, за который советский народ заплатил самую высокую цену.

Я понимаю, как больно вам смотреть на попытки перекроить летопись времен, назначить новых победителей, обелить преступников и навязать нашей молодежи фальшивых героев. Даже не сомневайтесь: вашу Великую Победу мы никому не отдадим! Это дело чести не только нашего поколения.

Скажу больше - мы столкнулись с феноменом «отложенного действия» коллаборационизма в реалиях нашего времени. Не впервые в истории Беларуси появляются «змагары», которые теряют связь с родной землей и участвуют в преступлениях против собственного народа.

Сегодня вскрыты созданные «спящие», так называется, террористические ячейки, так называемые в кавычках «отряды самообороны». Так они себя называют. Цель этих террористических «спящих» ячеек, о которых недавно говорил задержанный Роман Протасевич (нам это давно было известно), - насильственная смена власти в день Х.

Вы, наверное, знаете, что недавно мы плотно общались с Президентом России. Мы об этом не сообщали, потому что тогда операция еще не была закончена, но мы серьезнейшим образом обсудили и эту проблему. Результат этого обсуждения вы поймете.

Неделю назад на границе с Литвой (кратко мы давали эту информацию) был перехвачен пограничниками беспилотник.

Они перешли черту. Мы им простить не можем.

Но что поражает (о чем я говорил еще в прошлом году, многие мне не верили) - огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. К нам могут приехать только лечиться люди и мирные граждане. Всех остальных в плен брать не будем!

Мы должны были защитить свой суверенитет и свою страну. И время показало, что сделали правильно. Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились в действительности, что происходило вчера и происходит сегодня. Остались только враги. Которые говорят: нет, это не так, это другое. И вы должны это понимать.

Но в чем абсолютно убежден - мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен! Так было и так будет всегда! И они за границей это должны слышать.

Мы учили и воспитывали детей. Сеяли и собирали урожай. И все это - в год информационной, гибридной травли и попыток расколоть наше общество. Безмерная благодарность всем, кто в силу своей профессиональной деятельности и гражданского долга на рабочих местах, в медиаполе, социальных сетях ежедневно борется за авторитет родной Беларуси, наш суверенитет и великое историческое наследие. Ушедшим героям прошлого и настоящего времени - низкий поклон и вечная память!

Экономическое развитие Беларуси - курс, с которого нас невозможно сбить ни санкциями, ни провокациями, ни террором. Сколько их было на нашей памяти... Но вопрос не в этом. А в том, когда уже наши западные так называемые партнеры поймут, что для нас, наследников поколений, сумевших восстановить страну после военной разрухи за немыслимо короткое время, труд - это образ жизни, трудности - стимул для движения вперед.

Мы выдержали удар пандемии лучше, чем те страны, которые считают себя более развитыми и цивилизованными. Потому что имели смелость думать своим умом и мужество принимать, может быть, и непопулярные решения. В нашей самостоятельности коллективный Запад видит неслыханную дерзость. А мы видим в этом суверенное право самим определить свою судьбу. В устроенной с их стороны политической блокаде мы найдем новые возможности для экономического и технологического развития своего государства за счет проверенных временем и качественно новых взаимоотношений с Евразийским регионом, странами Содружества, Россией, Китаем и другими нашими друзьями.

Это наследие и является нашим главным национальным богатством и достоинством. Мы продолжим наш исторический путь. Мы сделаем все, чтобы сохранить независимость родной земли. Независимость, подаренную нам судьбой, славным подвигом и честным трудом миллионов Белорусов. С праздником, вас, дорогие соотечественники!



С Днем Независимости!

- Уважаемые соотечественники! Дорогие ветераны войны и восстановления нашего государства!Поздравляю вас с Днем Независимости Беларуси. Этот священный для нас праздник символизирует прежде всего народное единство, которое помогло белорусам выдержать самый сильный удар судьбы, выжить как нация в годы Великой Отечественной войны и победить.Мы были едины 25 лет назад, когда выбрали своим главным государственным праздником день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Едины мы и сегодня в стремлении защитить героическое наследие, память о Великой Победе, свое суверенное право на выбор исторического пути. И нет никакой другой даты в нашей истории, которая бы так глубоко заставляла задуматься о ценности мира, независимости и свободы.След, который оставила на нашей земле гитлеровская Германия, не сотрет время. Чудовищно и, возможно, неуместно для праздничного дня звучат эти факты, но нам нельзя их забыть. И я буду говорить чуть ниже о фактах, которые также не будут звучать празднично. Но вы их должны знать.Наши истинные друзья в ближайших странах нас поймут. Мы не можем допустить, чтобы история повторилась. Поэтому вынуждены озвучить неприятные для их памяти эпизоды. Мы долго молчали, стыдились. Мы не хотели задеть чувства дружественных нам народов, которые не должны отвечать за грехи военных преступников: таких, как литовские «лесные братья», бандеровцы, бандиты Армии Крайовой, прочие убийцы мирного населения Беларуси. Мы помним, что в этом ряду предателей были и белорусы, беглые, не сумевшие реализовать свои политические амбиции на Родине. Из-за Буга тогда они вернулись на нашу землю с карательными отрядами СС. Вернулись, чтобы убивать.Война забрала у нас героев, которые, напомню отдельным гражданам европейских стран, проливали кровь за свободу и жизнь в том числе их соотечественников. В одной только Польше полегло почти 600 тысяч советских солдат. Оказывается, все забыто. А мы долгое время как будто говорили с нашими соседями на разных языках. Причем не только в лингвистическом смысле. Ну что ж, придется перейти на единый, понятный для всех язык международного права.Уголовное дело о геноциде белорусского народа снимет все маски и предъявит миру новые факты с именами, архивными фото- и видеодокументами. Мы уже знаем некоторых, которые, может быть, еле ходят там, на Западе. И мы обратились, чтобы они ответили, чтобы они были выданы на ту землю, где совершали свои преступления. Вы, наверное, догадываетесь, что никто нам их не выдаст. Но это тоже факт. Тем, кто сегодня мечтает о реванше, кто жаждет забрать и поделить Беларусь, скажу одно: спасибо, что подвигли нас на то, что мы давно были обязаны сделать во имя справедливости и памяти жертв той войны. Мы поставим точку в вопросе исторической правды и ответственности за преступления против человечества.Дорогие ветераны! Дорогие друзья, те, кто положил свою жизнь на восстановление нашей Беларуси после войны!(Аплодисменты).Всем, кто сознательно искажает факты, и тем, кто заблудился, запутался, напомню. Это не коалиция западных союзников гнала гитлеровских агрессоров от Москвы до самого Берлина! Не союзники уничтожили коричневую чуму там, где она зародилась! Не они освободили от захватчиков Советский Союз, нашу Беларусь и Минск!Это советский народ, мы, белорусы, не покорились: народ встал на защиту своей Родины. Миллионы людей - воины Красной Армии, подпольщики и партизаны - сражались с врагом с первого до последнего дня. Те, кто не воевал, помогали отрядам провизией, прятали и лечили раненых, ежедневно рисковали своей жизнью во имя спасения Отечества.Поэтому подвиг советского народа незыблем, как и дата празднования Дня Независимости Беларуси. Мы знаем, что многие из вызовов нашей государственности и суверенитету, с которыми мы сталкиваемся сегодня, уходят своими корнями в годы Великой Отечественной войны.Так было в период Отечественной войны 1812 года, когда часть местной элиты встала под знамена наполеоновской армии. Так было в Первую и Вторую мировые войны, когда предатели присягнули кайзеровской и гитлеровской Германии.Так, к сожалению, отчасти случилось и в наши дни. На авансцену вышли современные коллаборанты - идейные последователи, среди которых есть и потомственные наследники нацистов. Я уже недавно говорил: мы думали, что очередной этап, как вы ее называете, цветной революции – а точнее сказать, мятежа – чисто экономический. При этом я всегда вас предупреждал, что это еще не конец.Мы не все знаем и не знаем, что они предпримут потом. Как вот мы думали, что это экономика, санкции. Как оказалось сегодня (и это уже подтверждено), - это не чисто санкции экономические. Это террор. Факты? Пожалуйста.Они сами пока не знают, что это за день Х. К нему надо подвести наш народ, как они считают, наше государство. Координаторы – Литва, Польша, Соединенные Штаты Америки, Украина и Федеративная Республика Германия.Создан телеграм-ресурс. Называется «отряды самообороны Беларуси». В нем 2,5 тысячи подписчиков. Не скажу, что все готовы взяться за оружие. Но это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо.И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин Д. Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор – гражданин Российской Федерации Дудников.Что попытались сделать буквально в последние дни? Начали с того, что попытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах. Фамилия исполнительницы, которая сама вызвалась, - Н. Матвеева. Перехвачена группой «Альфа», арестована и дает показания. В ближайшее время мы вас ознакомим с ними.Какая цель? Поджечь колонну автомобилей ночью и выложить это в интернете. И показать: смотрите, мы живы, мы боремся и мы этот режим свергнем. Это было 8 июня 21-го года – время ее задержания. Покушение не удалось.Следующее, более серьезное мероприятие, которое было затеяно совсем недавно, 27-28 июня 21-го года: покушение на подрыв узла связи Военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей»).Все участники теракта, в том числе те, кто осуществлял и организовывал, в течение двух суток были найдены и арестованы. У меня сразу могут потом спросить, если я дальше не продолжу: а фамилии? Пожалуйста.Гулевич, Ашурок, Глотов, Господарев, другие при попытке бегства в Украину и Литву все были пойманы. Все до единого. Молодцы, ребята из группы «Альфа» и другие, которые их задержали.И еще одно покушение на преступление, которое может привести в ужас, по крайней мере, весь зал. Попытка убийства нашего журналиста Григория Азаренка. Это случилось прошлой ночью: 1 июля 2021 года.Цель (цитирую): обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал, если не сделает сам, тот, кто был нанят за 10 тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить это в интернет. Это как предупреждение: смотрите, мы вас всех перережем. Как минимум, отрежем языки, чтобы молчали. Демократия. Если не получится – убить.Пистолет был привезен из Украины и спрятан в Гомельской области в тайнике, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать Вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике (43-й узел связи ВМФ России «Вилейка» - Прим. ред.).Все были изобличены, найдены тайники, операция продолжалась долго. Опять спросите фамилии? Пожалуйста. Это Сосновский - арестован и дает показания.Но в этой связи я хочу отметить настоящего мужика Григория Азаренка. Вы его знаете. Я всегда смотрю на экран и оцениваю людей, даже не журналистов, всех подряд. Я всегда думал: ну, если мужики наши выходят и борются на экране, а как в действительности?Они трижды пытались его захватить или убить. Цель была – зайти в квартиру и в квартире… Я поручил спецслужбам, чтобы тщательнейшим образом поработали с семьей и с самим Азаренком. Мы могли их взять далеко на подступах, но нам опять бы сказали, как с самолетом - «да это же другое». Подключился генерал Тертель к этому, мы вели долгие переговоры с родителями, они сразу согласились («да, мы готовы к этой операции в квартире»).Но они (преступники. – Прим. ред.) побоялись прийти в квартиру. Потом потребовали от этого Хоффмана, который управлял операцией из Германии, (полностью все задокументировано), денег. Было выделено 10 тысяч долларов.И вчера вечером, задействовав незарегистрированный автомобиль, приехали для того, чтобы, как обычно он идет с работы, обездвижить, вывезти, совершить этот теракт.Я попросил также спецслужбы, чтобы они переговорили с Григорием, чтобы он согласился, что называется, «на живца». Это было опасно. Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым бандюгу, который шел на него, и он знал, что он вооружен, начал с ним драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды – и были захвачены эти мерзавцы, вся группа и этот исполнитель. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня!Мы долго вели разговор с литовцами, откуда и что. До сих пор неизвестно. И тогда, спустя несколько часов всяких переговоров, было принято решение уничтожить его. Мы сбили этот беспилотник. Была прицеплена канистра со взрывчаткой – обезврежена. И в ближайшее время мы и этот эпизод вам покажем.Так кто же совершает преступления на границе? Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили там, в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил - в результате ваших санкций.И понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе. Это просто факты. Много можно называть эти факты, но скажу одно. Скажу следующее, чтобы меня поняли. Я распорядился сегодня, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретнейшим образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам произвести, грубо говоря, зачистку по всей стране.Министерству иностранных дел поручено – может быть, уже и реализовано – пригласить послов Германии, Литвы, Соединенных Штатов Америки, которые непосредственно причастны к этим акциям, и предупредить категорически: чтобы нам были выданы эти преступники. Все факты задокументированы. И мы докажем их вину. Там и доказывать не надо – они сами об этом им расскажут. И вы увидите их истинное лицо – и немцев, и американцев, и поляков, и литовцев.Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить ими начатое дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов - полицаев.И в последнее время средства массовой информации все больше распространяют факты о том, что в костелах хотят помолиться завтра, не то сегодня под «магутны божа».Смотрите – нарветесь.Я искренне благодарен людям в погонах. В напряженный период вы были с народом, вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу, не желают рушить свой дом – Беларусь. Вы, как поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы и моральное право отстаивать интересы народа. Только патриотизм служит прочной основой всех начинаний.Вы, люди в погонах, пережили все. Я это знаю, потому что был не только рядом в гуще вашей: и так называемое насилие, и карателями вы были – кем только мы тогда не были. Но мы терпели. Тот, кто терпит, тот побеждает. Люди все поняли. Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток. Некоторые эксперты за рубежом считают, что Беларусь положила конец цветным революциям как геополитическому явлению. Так это или нет - увидим.Вы меня поймите: я не какой-то тут, знаете, великий герой-одиночка или с вами вышедший для того, чтобы повоевать. Я абсолютно мирный человек. Я вырос в страшной нищете в деревне, где друг другу помогали, где старались поддержать друг друга. Даже если по пьяни кто-то где-то дрался, то назавтра они шли и вместе работали. Все было мирно.Вся моя жизнь была связана с миром. Моя работа была связана с производством строительных материалов, правда, железобетонных. Я растил хлеб, я видел простых крестьян, я видел рабочих, я абсолютно мирный человек. Но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику и страна рухнет, вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, как стоять вместе с этими ребятами насмерть. Это наша работа.(Аплодисменты).Когда-то с этой трибуны я вам говорил - мы все хотим независимости. И сегодня все хотят независимости, все хотят суверенитета. Но я вас тогда еще предупредил: дорогие мои белорусы, независимость – штука очень дорогая, независимость очень дорого стоит.Я, правда, верил, что Господь миловал нас, и мы не пройдем ни через войны, ни через испытания. Оказывается, нет. Наверное, Он нам подсунул это испытание, и, может быть, даже хорошо. Дай Бог нам пройти эти испытания без горячей войны. И мы, люди в погонах, обязаны сделать все, чтобы люди (наш народ, наши соседи, наши гости) даже не заметили, что мы ведем сегодня гибридную войну. И мы это сделаем, пока нам это удается.Этот экзамен мы выдержим, потому что Беларусь - страна героев. Таких, как наши современники - летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, которые спасли своих соотечественников ценой собственной жизни, как 12-летний мальчонка Рома Когодовский, который вынес из огня маленького братика.Таких, как наши медики, которые бесстрашно ответили на вызов пандемии и продолжают оставаться на переднем крае войны с опасным вирусом. Как наши крестьяне, рабочие, строители, которые добротно сделали свою работу и обеспечили рост экономики. Ничто нас не остановило.Мы благополучно реализовали все наши программы и планы, стали страной мирного атома. В Минске открываем новые станции метро, недавно начали третью линию, по всей стране построены десятки новых больниц, школ и детских садов, бассейнов, спортивных площадок.Дорогие белорусы!Наши единство и независимость - ценности, не раз проверенные испытаниями.Мы знаем, что у нас небольшая страна. В ее недрах нет моря нефти, газа, золота. Мы не имеем ядерного оружия – мы его добровольно отдали. Самое ценное, что у нас есть, - народ. Гордый, независимый и трудолюбивый.Народ, а не навязанное Западом абстрактное понятие «гражданского общества». Народ, менталитету которого не свойственны насаждаемые нам индивидуализм и культ наживы. Поэтому провокации, призванные подорвать экономическую устойчивость государства, не сработали и не сработают. Наши люди в острый период подставили плечо государству, власти, показали себя истинными хранителями суверенитета.Наша независимость - это еще и национальное достоинство. Еще в VI веке о наших древнейших предках, славянах, с восхищением писали восточные историки и путешественники. Уже тогда летописцы отмечали свободолюбие, храбрость и непокорность народа, живущего на этих землях. Мы гордимся тем, что наши предки никогда не насаждали веру, культуру и политические взгляды огнем и мечом. А всегда дарили свет просвещения и миролюбия. Во многих прорывных для своих эпох исторических событиях мы увидим след белорусов - великих деятелей своего времени.Не только на родной земле, но и по всему миру среди национальных героев мы найдем и наших с вами соотечественников. Их достижения стали ориентиром в культурном и духовном развитии разных народов. И нам не хватит этого вечера, чтобы назвать все имена. Но мы точно знаем, что в каждом из нас есть мудрость, смелость, нравственная сила, интеллектуальный и творческий потенциал великих людей, которых подарила миру Беларусь.