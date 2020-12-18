Андрейченко: диалог и эволюционный путь развития — принципы, на которых основывается модель белорусского государства

Уважаемые депутаты и приглашенные!Четвертая сессия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва завершает свою работу.Она проходила в непростых условиях. Не прекращались попытки дестабилизации социально-политической ситуации и беспрецедентное внешнее давление, граничащее с прямым вмешательством во внутренние дела Беларуси.Это потребовало четких и слаженных действий всех органов власти по защите суверенитета и независимости страны, поддержанию общественного порядка и обеспечению безопасности наших граждан.Сегодня можно с уверенностью сказать, что выбранная государством стратегия показала свою эффективность. В очередной раз белорусский народ проявил мудрость и толерантность, подтвердил свою приверженность таким основополагающим ценностям, как мир и безопасность. Диалог и эволюционный путь развития – это те принципы, на которых основывается белорусская модель социально ориентированного государства.Уверен, что предстоящее Всебелорусское народное собрание позволит без какого-либо вмешательства и посредничества извне определить судьбу страны, самостоятельно решить важнейшие вопросы ее общественно-политического устройства. В свою очередь, депутатский корпус должен сыграть самую активную роль в подготовке ключевых документов, которые будут вынесены на рассмотрение этого общенационального форума.В ходе сессии нами уже принят ряд важных решений, направленных на укрепление гражданского мира и стабильности, обеспечение устойчивого развития государства.Так, Палатой представителей дано согласие Президенту Республики Беларусь на назначение Премьер-министра, заслушана и одобрена Программа деятельности Правительства до 2025 года. Положительная динамика развития страны напрямую зависит от предпринимаемых мер по повышению эффективности национальной экономики, ее способности быстро реагировать на изменение внешних условий хозяйствования, по освоению новых ниш и рынков сбыта отечественной продукции.Главная задача депутатского корпуса при решении законодательных вопросов экономического блока – создать условия для стабилизации социально-экономической ситуации и стимулировать рост деловой активности.Именно в рамках такого подхода шла работа по подготовке проекта Закона "О республиканском бюджете" и поправок в Налоговый кодекс.Принципиально важно, что, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, в бюджете заложены механизмы государственной поддержки белорусского производителя, а также сохраняется его социальная направленность. Здравоохранение, образование, социальное обеспечение, поступательный рост зарплаты в бюджетной сфере по-прежнему остаются в центре внимания государства.Позитивным итогом сессии для граждан является также то, что при корректировке Налогового кодекса урегулирована и широко обсуждаемая тема так называемого дорожного сбора.Наша задача – внимательно отслеживать, как эта норма будет выполняться, чтобы, если потребуется, определить пути совершенствования выработанного совместно с Правительством механизма.В ходе сессии приняты значимые для бизнес-сообщества проекты законов по вопросам деятельности хозяйственных обществ, торговли и общественного питания, исполнительного производства, агропромышленного комплекса.Еще по целому ряду законопроектов, рассмотренных нами в первом чтении, следует продолжить тесное взаимодействие с Правительством. Особое внимание при этом депутатам нужно обратить на доработку законопроекта о саморегулируемых организациях, совершенствование законодательства по развитию банковской сферы и рынка ценных бумаг.Необходимость надежного обеспечения государственного суверенитета потребовала принятия решений в сферах национальной безопасности, законности и правопорядка. В этом плане своевременно выполнена еще одна важная задача, поставленная Главой государства, – приняты новые редакции Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.Следует отметить, что депутатский корпус проделал большую работу при подготовке этих документов с учетом предложений, поступивших от граждан и заинтересованных организаций.Итогом этой работы стали нормативные правовые акты, учитывающие современный уровень развития общественных отношений. Их главной особенностью является профилактический и предупредительный характер. Вместе с тем наряду с гуманизацией законодательства государство оставляет за собой право применять жесткие меры реагирования за грубые и систематические правонарушения.В русле такого подхода была проведена работа по комплексной корректировке уголовного законодательства, предусматривающая в том числе декриминализацию ряда составов преступлений, совершенствование института освобождения от уголовной ответственности и применение института поручительства при помиловании осужденных.Необходимо продолжить системную работу по дальнейшей либерализации уголовной ответственности и уже на весенней сессии Палаты представителей приступить к рассмотрению проектов новых Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.Широкий резонанс в обществе вызвали принятые изменения в законодательство о гражданстве. Эти корректировки позволят наиболее полно реализовывать право на приобретение гражданства Республики Беларусь, в том числе несовершеннолетними детьми, будут способствовать повышению миграционной привлекательности, улучшению демографического и экономического потенциала нашей страны.Развитие правовых основ социальной сферы неизменно является одним из приоритетов в законодательной повестке депутатского корпуса. Рассмотрены документы, касающиеся вопросов пенсионного обеспечения за работу в особых условиях труда, а также социальной поддержки отдельных категорий граждан.В самое ближайшее время мы ожидаем внесения новой редакции Кодекса об образовании. Депутатскому корпусу следует оперативно включиться в работу над этим важным документом, а при необходимости провести парламентские слушания с привлечением самого широкого круга заинтересованных.Несмотря на все сложности, связанные с пандемией и переводом большинства мероприятий в онлайн-режим, не снижалась интенсивность и нашей межпарламентской деятельности.Мы активно задействовали возможности межпарламентского сотрудничества для доведения до парламентов зарубежных стран, международной общественности объективной информации о ситуации в стране.Соответствующие совместные обращения спикеров палат Национального собрания Республики Беларусь были направлены в адрес руководства парламентов 27 стран – членов Европейского союза.От имени руководителей рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных государств направлены послания в адрес зарубежных коллег-парламентариев из 44 стран.Кроме того, нами принят ряд официальных заявлений о недопустимости вмешательства во внутренние дела в связи с резолюциями, принятыми в отношении Беларуси. Любые попытки внешнего давления на Республику Беларусь, дестабилизации общественно-политической ситуации, диктата и санкций абсолютно недопустимы.При этом мы по-прежнему остаемся приверженцами многовекторного внешнеполитического курса, в основе которого лежат принципы добрососедства, уважения, взаимовыгодного экономического сотрудничества и обеспечения региональной безопасности.Наша позиция неизменна – открытый, конструктивный, равноправный и честный диалог, продвижение объединительной повестки дня, содействие торгово-экономическим и гуманитарным связям, укрепление доверия между народами.Именно в таком духе взаимодействия с международным сообществом, в русле последовательной и предсказуемой внешней политики велась работа белорусских парламентариев в Межпарламентском союзе, на мероприятиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Дополнительный импульс получила наша деятельность в рамках интеграционных образований, участницей которых является Республика Беларусь. В формате видеоконференции прошли заседания комиссий Парламентского собрания Союза Беларуси и России, где обсуждались вопросы бюджета и финансов, экономической, социальной и молодежной политики, науки, культуры, экологии и природопользования.На днях состоится очередная сессия Парламентского собрания, и очень важно максимально использовать возможности этого форума для укрепления стратегического партнерства и Союзного государства.Взаимодействие на площадках Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ служило обмену опытом по важным текущим политическим и правовым вопросам.Участие парламентариев в работе ПА ОДКБ способствовало укреплению солидарности стран-участниц перед лицом нарастающих внешних угроз.Еще одним направлением работы являлось наблюдение за выборами в составе миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств, а также по линии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.Представители депутатского корпуса приняли участие в наблюдении за президентскими выборами в Таджикистане и Молдове.В январе 2021 года планируется участие белорусских парламентариев в международном наблюдении за досрочными выборами Президента в Кыргызстане и парламентскими выборами в Казахстане.Мы должны максимально задействовать потенциал международных площадок и различных форм коммуникации с зарубежными коллегами для отстаивания национальных интересов.Самое серьезное внимание в ходе сессии депутатский корпус уделил работе в избирательных округах. Помимо традиционных встреч с избирателями депутаты стали активными участниками региональных диалоговых площадок по обсуждению перспектив социально-экономического и общественно-политического развития страны.Нужно и дальше, особенно в преддверии Всебелорусского народного собрания, использовать этот формат работы как канал обратной связи с населением, позволяющий не только выявлять, но и максимально полно реагировать на происходящие в обществе процессы, а где-то их и формировать.В условиях непрекращающегося массированного деструктивного информационного воздействия особую значимость приобретает наша задача по сохранению общественного мира и согласия. Необходимо доносить до людей объективную информацию о мерах, предпринимаемых государством в этот непростой период, оказывать максимальную поддержку местным органам власти по поддержанию ритмичной работы предприятий и трудовой дисциплины.Безусловно, нельзя оставлять без внимания и решение проблемных вопросов избирателей. Важно системно анализировать ситуацию и на выходе иметь проработанные конкретные предложения Правительству, губернаторам, подсказывать, где есть резервы.Традиционно депутаты принимают самое активное участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети». Конечно, сложившаяся эпидемическая ситуация накладывает некоторые ограничения на формат проведения мероприятий, но нам необходимо сделать все возможное, чтобы дети, особенно те, которые оказались в непростой жизненной ситуации, почувствовали наши внимание и заботу.В заключение, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить вас за плодотворную работу и поздравить с наступающими рождественскими праздниками и Новым годом.Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в труде на благо родной Беларуси.