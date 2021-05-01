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Выступление эстрадно-духового оркестра Могилевского областного отделения МЧС - стрим

Эстрадно-духовой оркестр Могилевского областного отделения МЧС своим выступлением открывает в Могилеве праздничную первомайскую программу. На протяжении получаса на открытой площадке возле Дворца культуры области будут звучать проверенные временем хиты! Подключайтесь к стриму и смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday!

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