Выступление эстрадно-духового оркестра Могилевского областного отделения МЧС - стрим

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Эстрадно-духовой оркестр Могилевского областного отделения МЧС своим выступлением открывает в Могилеве праздничную первомайскую программу. На протяжении получаса на открытой площадке возле Дворца культуры области будут звучать проверенные временем хиты! Подключайтесь к стриму и смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday!