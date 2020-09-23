Выступление Александра Лукашенко на церемонии вступления в должность Президента Республики Беларусь

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Дорогие соотечественники!В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего своих убеждений. День вступления в должность Президента, день инаугурации – это день нашей с вами победы, убедительной и судьбоносной. Мы не просто выбирали Президента страны – мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать.Да, текущий год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов – вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где "цветная революция" не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну.Мы убедились, что наши граждане в абсолютном большинстве любят свою землю, желают ей мира, спокойствия и процветания. Несмотря на дьявольски изощренные подталкивания извне, сохранили уважение друг к другу.Когда-то Божьим промыслом народ Беларуси легко и, скажем прямо, неожиданно обрел свою независимость. И мы долго воспринимали ее как данность. Порой не ценили. Сегодня же, выстрадав эту победу, мы поднялись на новую ступень самосознания. Остыв от горячки электоральных баталий, увидели, как взрослеет вся наша нация. И пусть Беларусь по мировым меркам совсем молодое независимое государство, но белорусы как нация уже не дети, мы – народ.И, находясь на краю мирового кризиса, мы должны вернуть страну к безопасной жизни, которая была у нас всегда, прийти к согласию ради нашего будущего. И мы это сделаем. Я не могу, не имею права бросить белорусов, которые связали с государственным курсом не только политические предпочтения, но и свою судьбу, будущее своих детей, всех, кто в столь сложный для Беларуси период остался верен стране и народу. Это те, кто героически противостоял угрозе пандемии, проявляя свои лучшие профессиональные и человеческие качества, те, кто сберег здравый смысл в условиях дезориентации общества.Государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Это не столько служебный долг, но и их сознательный выбор. Если честно, я увидел людей в деле, понял, что не только меня, но и наш народ окружают патриоты.В условиях поствыборной обстановки коллективы предприятий показали всю свою мудрость, выбрав цех, а не площадь. Не подвели труженики села. Благодаря им все эти месяцы регионы жили обычной жизнью – люди возделывали и убирали урожай с полей.Государственная политика в области науки, творчества и спорта неизбежно породит новых героев. Хотелось бы таких, которые адекватно оценят вклад в них государства и будут этому государству всегда благодарны.Сила белорусской власти, залог доверия к ней заключаются в том, что даже в самые трудные времена мы не отказывались от своей социальной политики, от социально ориентированного государства. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества останется визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях.Важно, чтобы и молодежь сохраняла уважение к своим родителям. У наших детей перед глазами достойный пример рациональной мудрости. Мы показали, что создание нового возможно только на базе достигнутого.В целом мы не отступим от системного движения вперед, при этом не откажемся от ставки на новации и эффективную экономику. Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса. Но в основе государственной политики – человек и наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям.Также в числе приоритетов – новое общество. Оно настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив. Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей, подчеркиваю, партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания Беларуси является сильная власть, верность курсу, поддержка людей. Основа нашего развития – воля народа, которая проявляется здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения.Как любое сильное государство, мы останемся открытыми и дружелюбными. На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию. Это воспринято нашим народом, соответствует его укладу, образу жизни и ценностным ориентирам. И сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, так же станем донором стабильности, как и были до сих пор.Сейчас мы выходим из череды испытаний тяжелого високосного 2020 года. С обновленной медициной и технологиями, современными формами самоорганизации и взаимоподдержки общества. Мы проверили на стрессоустойчивость сельское хозяйство, значительно укрепили нашу энергетическую безопасность. Беспрецедентное внешнее давление только закалило нас, сделало более решительными и бескомпромиссными в борьбе за свое – чужого нам не надо.Если даже нам и предстоят новые экзамены, мы готовы к ним. Вслед за мировыми кризисами обязательно приходит развитие. Полагаю, что восстановление мировой общественной жизни будет стремительным, поэтому можем рассчитывать на скорый расцвет новых экономических, логистических, технологических и иных решений. Необходимо войти в этот "ренессанс", в полной мере воспользоваться его возможностями, развивая то, что нам под силу.Дорогие белорусы!Я убежден, что всех нас объединяют энергия, настойчивость и преданность нашей любимой родине – независимой и свободной, мирной и безопасной, доброй и открытой миру. За всеми испытаниями мы не потеряли себя, а значит, способны сами строить ту страну, которую любим и о которой мечтаем.И последнее. Уважаемые друзья! Прежде всего вы, пришедшие сегодня в этот Дворец, символ нашей независимости, – я сделаю все для того, чтобы вы никогда не пожалели, что первым Президентом нашей Беларуси был я.Благодарю вас!