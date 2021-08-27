Выстрелы были слышны у восточного выхода из аэропорта Кабула

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По информации телеканала, обстановка вокруг аэропорта после вчерашних взрывов, в результате которых погибли 110 человек, напряженная. Тела нескольких жертв террористической атаки все еще находятся возле здания аэропорта.Движение «Талибан» ввело строгий пропускной режим для всех, кто хочет попасть на территорию воздушной гавани: пройти туда могут только те люди, у которых имеются документы для попадания на один из эвакуационных рейсов из столицы Афганистана.Президент Джо Байден, комментируя вчерашние события, отметил, что США найдут виновных и уже готовят планы ударов по «Исламскому государству», смертники которого организовали два взрыва в четверг. «Талибан» тоже осудил вчерашние события и пообещал привлечь виновных к ответственности.