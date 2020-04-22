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  2. Спортивный Mercedes простоял забытым в гараже 44 года

Спортивный Mercedes простоял забытым в гараже 44 года

В США нашли редкую модель Mercedes-Benz 300 SL — это родстер 1960 года выпуска (в тот год было выпущено 249 экземпляров этого автомобиля).


Машину обнаружили в гараже в штате Индиана. Владелец купил ее в 1976 году по примеру брата, который владел таким же автомобилем, но затем почему-то забыл о своем родстере, и тот простоял в гараже 44 года. На одометре машины всего 14 558 миль (около 23 429 километров), сообщает gullwingmotorcars.


Изначально автомобиль был выкрашен в редкий серо-голубой цвет, но впоследствии его перекрасили в серебристый, а кожаный салон из синего превратился в черный.


Идея создания спортивного автомобиля «Мерседес» принадлежала американскому дилеру марки Максу Хоффману, который уловил появившийся на растущем американском рынке спрос на быстрые роскошные автомобили.


Машина комплектовалась трехлитровым двигателем мощностью 215 л.с. (275 Нм) и механической коробкой передач. Она была представлена в 1954 году в кузове купе со знаменитыми дверями «крыло чайки». С 1957-го в серию пошел родстер, а завершилась история модели в 1963-м. Всего было выпущено 1400 экземпляров купе и 1858 родстеров.


За редкий двухместный спортивный автомобиль, найденный в американском гараже, просят 1 095 000 долларов.

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