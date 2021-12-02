Выставку с рисунками детей беженцев планируют организовать в ТРЦ "Столица" Минска 4 декабря

Выставку с рисунками детей беженцев на тему "Беларусь гостеприимная" проведут в Минском ТРЦ "Столица" 4 декабря.
Каждый желающий сможет ознакомиться с ней в рамках подведения итогов республиканского конкурса "Волонтёр года - 2021". Примечательно, что самые активные волонтёры БРСМ, которые работали с беженцами, будут участвовать в конкурсе в специальной номинации.
За рисунки детям с Ближнего Востока в ТЛЦ раздают шоколадки. За первые 20 минут работы изостудии собрано уже более 20 импровизированных картин.
Видео: Оксана Невмержицкая