SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Выставку с рисунками детей беженцев планируют организовать в ТРЦ "Столица" Минска 4 декабря

Выставку с рисунками детей беженцев планируют организовать в ТРЦ "Столица" Минска 4 декабря

Выставку с рисунками детей беженцев на тему "Беларусь гостеприимная" проведут в Минском ТРЦ "Столица" 4 декабря.


Каждый желающий сможет ознакомиться с ней в рамках подведения итогов республиканского конкурса "Волонтёр года - 2021". Примечательно, что самые активные волонтёры БРСМ, которые работали с беженцами, будут участвовать в конкурсе в специальной номинации. 

За рисунки детям с Ближнего Востока в ТЛЦ раздают шоколадки. За первые 20 минут работы изостудии собрано уже более 20 импровизированных картин.



Подписаться

Видео: Оксана Невмержицкая
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Алексей МАТЮШ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы