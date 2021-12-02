Выставку с рисунками детей беженцев планируют организовать в ТРЦ "Столица" Минска 4 декабря

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Каждый желающий сможет ознакомиться с ней в рамках подведения итогов республиканского конкурса "Волонтёр года - 2021". Примечательно, что самые активные волонтёры БРСМ, которые работали с беженцами, будут участвовать в конкурсе в специальной номинации.За рисунки детям с Ближнего Востока в ТЛЦ раздают шоколадки. За первые 20 минут работы изостудии собрано уже более 20 импровизированных картин.Видео: Оксана Невмержицкая