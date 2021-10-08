Выставку «Партизаны Беларуси» презентовали в Белорусско-Российском университете

Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» продолжает путешествие по вузам Могилевской области. Сегодня она открылась в Белорусско-Российском университете, где продолжит работу до 14 октября.





Экспозиция включает исторические фотографии, наградные листы и боевые характеристики партизан и подпольщиков, действовавших на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Она рассказывает о партизанских формированиях и боевых столкновениях, раскрывает подвиги и заслуги конкретных партизан. Вглядываясь в фотоработы, изучая архивные материалы, посетители понимают, через какие страдания прошел советский народ, чтобы приблизить Великую Победу.

Проректор по воспитательной работе БРУ Андрей Казанский начал свое выступление несколько издалека. Вспомнил свой визит в столицу одного европейского государства:

– Экскурсовод с гордостью рассказывал, что город ни разу не был сожжен, а его стены никогда не разрушали враги. Я подумал: ничего себе, какими же хорошими защитниками они были! Но из дальнейшего рассказа стало понятно, что жители просто-напросто всегда сдавали город сами. С гордостью хочу отметить, что белорусы другие – они до последнего сопротивлялись врагу, воевали за свою свободу и родину. И данная выставка – еще одно тому свидетельство. Благодарен ее создателям за предоставленные материалы. Уверен, экспозицию посетит большое количество студентов и преподавателей, чтобы в очередной раз вспомнить о наших предках и их подвигах.





Большой интерес у посетителей вызвал интерактивный стенд «Партизаны Беларуси». Студент машиностроительного факультета Владимир Ушков пытался найти в базе своего прадедушку. Пока не получилось:

– Но на это есть свои причины: в разных документах встречал разные вариации написания его фамилии. Выставка для меня получилась особенной, даже личной, поскольку в моей семье партизанское движение было важным аспектом. Прадед занимал руководящую должность в отряде, а бабушка даже родилась в лесу и до 1945 года жила в партизанских землянках.





Кириллу Гарнашевичу, который учится на втором курсе инженерно-экономического факультета, повезло больше. На запрос «Шалай Алексей» экран ответил целым списком партизан и подпольщиков.

– Думаю, вот его страничка, – несколько сомневаясь в отчестве предка, говорит парень. – Все! Точно он. Видите, написано: «Березинский район, деревня Якшицы». А я родом из Березино.









Дальше студент жадно читает наградной лист прадеда, обладателя медали «Партизану Отечественной войны» II степени: «…пустил под откос три вражеских эшелона, уничтожил минимум одну немецкую автомашину».

– В нашей семье трепетно относятся к памяти о войне, поэтому я знал, что Алексей Федорович был участником рейсовой войны. Но открылось и много новых деталей, например что прадед действовал в партизанском отряде в Осиповичском районе и был ранен. Или что на момент начала войны он только-только закончил 10 классов. Все это дает дополнительные штрихи к его портрету, жизненному пути и даже к войне в целом. По крайней мере для меня. Скажу честно, меня распирает гордость! Буду рекомендовать выставку всем знакомым.





Заместитель начальника управления по работе со СМИ и молодежной политики главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Татьяна Меньшикова:

– Великая Отечественная война закончилась 76 лет назад, но до сих пор по крупицам собираем сведения о ней. Вы, нынешняя молодежь, узнаете про те события по воспоминаниям уже прабабушек и прадедушек, по кинофильмам и книгам, из интернета и, конечно же, по выставкам. Пусть так и остается дальше. Хочу пожелать, чтобы нашей Беларуси никогда снова не коснулась война, чтобы вы сохранили мир и покой, чтобы гордились местом, где живете.

Выставка «Партизаны Беларуси», созданная издательским домом «Беларусь сегодня» и Национальным архивом, впервые состоялась в марте 2020 года в Бресте, затем была представлена в ряде других городов. Широкий общественный резонанс поспособствовал решению продолжить презентации уникального интернет-проекта на базе учреждений высшего образования. В Могилевском регионе выставка работает при поддержке Министерства образования и Могилевского облисполкома. Официальный партнер – ОАО «АСБ Беларусбанк».