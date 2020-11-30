Выставку к 200-летию со дня рождения Фета представили в БГАМ

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kulturologia.ru

На ней представлены сборники стихотворений Афанасия Фета, исследовательские очерки, статьи из журналов, научных сборников на тему взаимосвязи его поэзии с музыкой. В экспозицию также вошли нотные издания и записи вокальных и хоровых произведений на стихи Фета., – пояснили в БГАМ.Интерес к творчеству русского лирика не пропадает, многие стихи поэта стали романсами, хоровыми миниатюрами. К его поэзии обратились более ста композиторов, среди них – классики русской музыки XIX века Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков. Поэзия автора нашла отклик и у советских композиторов Александра Гречанинова, Юрия Шапорина, Эдисона Денисова. В белорусском искусстве вокальная и хоровая музыка на слова русского поэта представлена произведениями Михаила Анцева, Сергея Бугасова, Геннадия Ермаченкова.Выставка продлится по 14 декабря.