Тематическая выставка "Поэзия Афанасия Фета в музыке", приуроченная к 200-летию со дня рождения русского поэта, открылась в нотно-научной библиотеке Белорусской государственной академии музыки, сообщает БЕЛТА.
Фото: kulturologia.ru
На ней представлены сборники стихотворений Афанасия Фета, исследовательские очерки, статьи из журналов, научных сборников на тему взаимосвязи его поэзии с музыкой. В экспозицию также вошли нотные издания и записи вокальных и хоровых произведений на стихи Фета.
"Музыкальность поэзии литератора проявляется в использовании названий конкретных произведений и жанров, именах композиторов, а также в композиции стихотворений и особой ритмической организации строф. Его творения по силе эмоционального воздействия близки к музыке, они тонко передают чувства, впечатления, сиюминутные состояния человеческой души. За это Петр Чайковский называл Афанасия Фета поэтом-музыкантом", – пояснили в БГАМ.
Интерес к творчеству русского лирика не пропадает, многие стихи поэта стали романсами, хоровыми миниатюрами. К его поэзии обратились более ста композиторов, среди них – классики русской музыки XIX века Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Николай Римский-Корсаков. Поэзия автора нашла отклик и у советских композиторов Александра Гречанинова, Юрия Шапорина, Эдисона Денисова. В белорусском искусстве вокальная и хоровая музыка на слова русского поэта представлена произведениями Михаила Анцева, Сергея Бугасова, Геннадия Ермаченкова.
Выставка продлится по 14 декабря.
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Выставку к 200-летию со дня рождения Фета представили в БГАМ
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