Выставки, военная техника и выступления спецназа: Гомель празднует 9 Мая

Для гомельчан и гостей города сегодня подготовили масштабную праздничную программу. В торжественном шествии ветеранов, общественных организаций и трудовых коллективов приняли участие 15 тысяч человек. Многие шли по улице Советской с портретами своих дедов и прадедов –участников Великой Отечественной войны. У Вечного огня в память о павших возложили цветы и венки. А на площадке у Доски почета Гомельской области прошло мероприятие к Дню Государственного флага и Государственного герба Беларуси. Главный государственный символ подняли на 60-метровую высоту. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей вручил молодым людям со всего региона членские билеты БРСМ, значки и галстуки получили октябрята и пионеры.



После официальных мероприятий на площади Ленина состоялись показательные выступления бойцов спецназа из Марьиной Горки. Много выстрелов, боевых приемов, разлетающихся от ударов досок и огня, а еще больше – слов о чести и долге перед Родиной.



Здесь же, на площади Ленина, развернулась выставка военной техники и вооружения, экспонаты предоставила войсковая часть 63604. 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С», тропосферная станция Р-432 «Горизонт» и другие масштабные экземпляры тут же стали объектом притяжения детей и были запечатлены на тысячах фотографий гомельчан.



Стенды с информацией о наступательных операциях, восстановлении послевоенного Гомеля, воссозданные блиндажи и медицинские палатки – в этом году ставку власти сделали на максимальное информирование участников праздника о тех нелегких годах. Свой вклад внесли все. Учреждения образования Центрального района Гомеля, к примеру, развернули целую выставку с музейными экспонатами – военными касками, флягами, планшетами и другими личными вещами бойцов Красной армии. Создали макеты самолетов, диорамы наступательных и оборонительных операций.



Песни военных лет звучали на площади Ленина, в парке, в сквере имени А. Громыко. Гостям праздника предлагали сувенирную продукцию, произведения ремесленников и солдатскую кашу. Вечером на площади артисты Гомельского молодежного театра представят военный спектакль «Все глуше музыка войны». Гулянья продолжаются в каждом районе города, а в 22:00 на пяти городских площадках запустят праздничный фейерверк.