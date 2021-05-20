Выставка «Весна в Гомеле» открылась в этом году в обновленном формате

Во время открытияподчеркнул:Деловая программа «Весны в Гомеле» работать будет в формате электронной площадки. Запланированы онлайн-встречи формата R2R – Region to Region, участие в которых примут представители органов власти, диппредставительств, торгово-промышленных палат, ассоциаций бизнеса, предпринимателей. Участие в международном форуме подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Вьетнам, Израиль, Индия, Иран, Китай и другие. Запланировано более 30 мероприятий – региональных встреч, вебинаров, круглых столов.Такая насыщенная программа, по мнению организаторов, свидетельствует о востребованности и результативности этой площадки. Что касается Гомельской области, то подобные форумы дают возможность углубить связи с зарубежными регионами. К примеру, на сегодняшний день 16 предприятий юго-востока Беларуси аккредитованы для поставок пищевой продукции в Китай, идет работа по расширению перечня экспортируемых товаров. «Гомельская мясо-молочная компания» прорабатывает вопрос поставки говядины в Иран. Обсуждаются перспективы отгрузки в Казахстан сельскохозяйственной техники, скота и саженцев плодово-ягодных деревьев.Также в рамках выставки VII Республиканский праздник мастеров и ремесленников «Гомельская Весна» впервые разместится на Киевском спуске Дворцово-паркового ансамбля. Здесь свои работы представят более 100 участников из всех областей Беларуси. Запланировано и проведение круглого стола «Ремесленник: предприниматель или самозанятый. Опыт взаимодействия с торгово-промышленными палатами».