Выставка «ТИБО-2021» открывается в Минск-Арене – стрим

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1 июня в Минск-Арене торжественно открывается выставка «ТИБО-2021». В форуме «ТИБО-2021» принимает участие 141 организация из 11 стран мира: Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Россия, Узбекистан, Франция, Япония. Это событие, которое ориентированно абсолютно на каждого: от ИТ-профессионала и бизнесмена, до школьника и пенсионера. Это площадка, на которой сосредоточены основные достижения государства в ИТ-сфере. Посетители получают уникальную возможность своими глазами увидеть, испытать цифровые новинки. В день открытия выставки-форума мы побываем в ее павильонах. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!