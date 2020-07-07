Выставка «Пясняр хараства и волі» к 120-летию Владимира Дубовки открылась в Национальной библиотеке

С 6 июля по 1 сентября в зале белорусской литературы Национальной библиотеки проходит выставка «Пясняр хараства и волі», посвященная 120-летию со дня рождения белорусского поэта, прозаика, переводчика Владимира Николаевича Дубовки, сообщается на официальном сайте библиотеки.
Материалы четырех разделов выставки – «У думках я на Беларусь малюся…», «Спявалі песні мне вятры», «Улюбёны ў красу і прыгажосць», «Летуценнем імчуся над краем» – всесторонне и досконально раскрывают жизненный и творческий путь поэта.
Первые поэтические сборники Владимира Дубовки «Строма», «Наля», «Там, дзе кіпарысы», «Трысцё», начинающие экспозицию, вошли в золотой фонд талантливого писателя. Особенно впечатляет язык произведений того времени – богатый, настоящий, живой. Это язык крестьянина, который с малых лет жил на земле и любил его, как мать. Через свое творчество поэт передал всю красоту белорусского народа – народа-борца, народа, влюбленного в свой край, свою родину.
Отличительной чертой деятельности Владимира Дубовки стало его участие в научной дискуссии по изменению и упрощению белорусского правописания. Ряд языковедческих статей писателя в итоге превратился в интересный языковой проект, большинство постулатов которого прижилось и в современном белорусском языке. Для написания статьи «Лацінка ці кірыліца» Владимир Дубовка основательно обработал 120 научных монографий академиков своего времени, как российских, так и зарубежных. Его статьи – это полномасштабная история развития белорусского языка. В постатейных таблицах поэт показал, из каких языков пришли привычные нам всем буквы.
Не по своей воле поэт вынужден был прекратить свое творчество и оказался в ГУЛАГе на долгих 36 лет. Именно на такой большой срок он был исключен из литературной деятельности. И только в 1957-м к ней вернулся. Произведения Владимира Дубовки – поэтические и прозаические, сказки для детей, а также переводы писателя – представлены на выставке.
Экспозицию украшают фотокопии архивных документов Владимира Дубовки.
Время работы выставки соответствует режиму работы библиотеки. Вход по читательскому билету или билету социокультурного центра.
Фото: nlb.by
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Выставка «Пясняр хараства и волі» к 120-летию Владимира Дубовки открылась в Национальной библиотеке
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