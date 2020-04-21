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Выставка овощеводства в Шоугуане проходит в новом формате

Двадцать первая Китайская (Шоугуанская) международная научно-техническая выставка овощеводства и Китайская (Шоугуанская) международная овощеводческая ярмарка открылись в "овощной столице Китая" — городе Шоугуан, который находится в провинции Шаньдун.


В этом году данные мероприятия проходят в онлайн-формате, обращает внимание информационное агенство "Синьхуа".





Фото: "Синьхуа"
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