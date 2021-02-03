Выставка об обитателях водно-болотных угодий открылась в Бресте

В Брестском областном краеведческом музее начала свою работу выставка «ВБУ», посвященная 50-летию подписания Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях.
Заведующая сектором «Природа и экология» областного краеведческого музея Наталья Мурыгина рассказала:
– В экспозиции представлено около 100 экспонатов, которые связаны с водно-болотными угодьями нашей страны. На территории Беларуси много подобных мест, но только 26 из них внесены в Рамсарский список. На Брестчине таковых десять. Это не только болота, а еще поймы и старицы рек, заливные луга. Рамсарская конвенция была подписана 2 февраля 1971 года по инициативе Международного Бюро по изучению ВБУ и водоплавающих птиц в иранском городе Рамсар. В настоящее время конвенция рассматривает водно-болотные угодья не только как места обитания водоплавающих птиц, но и как экосистемы, имеющие огромное значение в природе. Наша страна присоединилась к данному направлению в сентябре 1999 году, объявив первой рамсарской территорией заказник «Споровский».
Выставка разделена на блоки. Первый – рассказывает о жизни коренных жителей Полесья. Здесь представлены фотографии белорусского этнографа Исаака Сербова, путешествовавшего в начале ХХ века по данной территории, а также предметы быта белорусских полешуков.
– Они ведь и грибы с ягодами собирали на болотах, рыбу ловили. Использовали различные приспособления, которые сохранились в фондах нашего музея, – дополнила Наталья Мурыгина.
Далее идет блок с документами и фотографиями, рассказывающими о различных водно-болотных угодьях и их обитателях. Здесь же можно узнать о типах болот Беларуси.
Большим блоком представлены гербарии растений и таксидермические копии птиц: серая цапля и утка-кряква, вальдшнеп и перевозчик, чирок-трескунок и лысуха, зимородок и чибис, кроншнеп и веретенник, сова болотная и не только.
Небольшая часть выставки посвящена проблеме мелиорации на наших землях, ее особенностях и этапах.
– Мир водно-болотных угодий таит в себе много неизвестного и интересного. У нас работает мультимедийная презентация. Помимо просмотра тематических фильмов, все желающие могут послушать голоса птиц. Расскажем посетителя много нового и полезного из жизни обитателей водно-болотных угодий, – резюмировала Наталья Мурыгина.
Создана экспозиция при поддержке Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича Национальной академии наук Республики Беларусь, кафедры ботаники и кафедры общеобразовательных дисциплин и методик их преподавания Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина.
Посетить выставку можно до 28 февраля 2021 года.
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Выставка об обитателях водно-болотных угодий открылась в Бресте
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Фото: Павел БОГУШ