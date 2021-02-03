Выставка об обитателях водно-болотных угодий открылась в Бресте

Заведующая сектором «Природа и экология» областного краеведческого музея Наталья Мурыгина рассказала:дополнила Наталья Мурыгина.Далее идет блок с документами и фотографиями, рассказывающими о различных водно-болотных угодьях и их обитателях. Здесь же можно узнать о типах болот Беларуси.Большим блоком представлены гербарии растений и таксидермические копии птиц: серая цапля и утка-кряква, вальдшнеп и перевозчик, чирок-трескунок и лысуха, зимородок и чибис, кроншнеп и веретенник, сова болотная и не только.Небольшая часть выставки посвящена проблеме мелиорации на наших землях, ее особенностях и этапах.– резюмировала Наталья Мурыгина.Создана экспозиция при поддержке Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича Национальной академии наук Республики Беларусь, кафедры ботаники и кафедры общеобразовательных дисциплин и методик их преподавания Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина.Посетить выставку можно до 28 февраля 2021 года.