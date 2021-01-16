Выставка о сахаре, зимние забавы и медитация: чем занять себя в выходные

Вливаться в привычный ритм после праздничных выходных – дело непростое, особенно во время шестидневной рабочей недели. Поэтому очень важно разгрузиться и зарядиться энергией на ближайшие трудовые будни. Как это сделать, мы рассказываем в традиционной подборке мероприятий и идей.
Посетить сладкую выставку
В Минске всех желающих приглашают на бесплатную выставку «Чай вприкуску». Посмотреть экспозицию на тему технологии производства сахара можно в Республиканской научно-технической библиотеке до 29 января. Гости смогут узнать об истории популярного пищевого товара, ознакомиться с отечественными и зарубежными изданиями, в том числе с самыми редкими.
Попробовать уличную еду и покататься на коньках
Это вариант для самых закаленных и активных минчан: они могут отправиться на площадку со стритфудом «Dвор» (на улице Кальварийской). Каждые выходные организаторы предлагают новые активности и предлагают угощения разных стран и народов. А уже сегодня на локации залили каток: вход – свободный, но главное иметь с собой коньки.
Оторваться на горнолыжной вечеринке
По субботам в спортивно-оздоровительном комплексе «Логойск» можно зажечь на зимней вечеринке под хиты от белорусских диджеев. Вход туда – бесплатный. Гулянья организованы до двух часов ночи, а покататься на бесплатных аттракционах дети могут до 20.00: Так что если вы запланировали катанье, после него обязательно загляните на вечеринку и оторвитесь там по полной!
Фото: minsktourism.by
Сходить в кино
На больших экранах сейчас показывают трейлер «Не лечи меня». В главных ролях снялись Лукерья Ильяшенко (если вы смотрели сериал «Сладкая жизнь», точно поймете, кто это) и тот самый Иван Янковский, знакомый нам по откровенным сценам с Кристиной Асмус в фильме «Текст». По сюжету картины хирург Илья из-за своей доброты оказывается в очень странных ситуациях. К примеру, он вынужден жениться на одной из своих пациенток либо на свой страх и риск прикрывать сына чиновника. Но при этом молодой человек не теряет позитива и юмора – назло недоброжелателям и уловкам судьбы.
Почувствовать магию колядок
В Гродненском выставочном зале представлена выставка работ городских художников и скульпторов «На каляды». Мастера дарят публике не только волшебные зимние пейзажи, но и предлагают оценить их новые творческие поиски. «На Каляды» – это традиционный отчет за год, где представлены лучшие работы живописи, графики, скульптуры. И это своеобразный подарок городу, желание привнести в жизнь каждого еще чуть-чуть красивого, светлого, теплого, родного и по-настоящему искреннего. Выставка будет работать с 6 января по 1 февраля.
Фото Гродненского выставочного зала
Устроить организму разгрузку и помедитировать
Это отличный способ прийти в себя и восстановить силы после длинной и не самой простой рабочей недели. Цель данной медитации – перезагрузка. Она поможет избавиться от разрушительных программ и направит мощные ресурсы подсознания на исцеление и оздоровление. А если вы будете медитировать регулярно, то заметите, как улучшится работа нервной, эндокринной, пищеварительной и кровеносной систем. А еще вы станете спокойнее, научитесь радоваться мелочам и мыслить позитивно и гармонизируете свое душевное и физическое состояние.
Фото: pixabay.com
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Выставка о сахаре, зимние забавы и медитация: чем занять себя в выходные
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