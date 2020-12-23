Выставка «Новогодние фантазии» открылась в Брестском областном краеведческом музее

Организаторы выставки подготовили для ребята праздничный концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки. В ходе которого сказочные персонажи провели увлекательное экологическое путешествие и рассказали о главном новогоднем дереве. Самые активные ребята получили сладкие подарки.– отметила ведущий научный сотрудник Елена Грабовская.Для посетителей музея доступны более 120 различных изделий. Среди них рисунки, поделки, модели новогодних елок и сказочных персонажей, а также интерьерные композиции.рассказал:Продлится необычная выставка до 20 января. Поддержку мероприятию оказали отдел образования Брестского горисполкома, Центр дополнительного образования детей и молодежи, Брестский мусороперерабатывающий завод, Каменецкая районная клубная система и Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.– поделилась участница выставки Яна Янчук.Фото автора