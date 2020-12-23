Выставка «Новогодние фантазии» открылась в Брестском областном краеведческом музее

В преддверии новогодних праздников в Брестском областном краеведческом музее открылась выставка "Новогодние фантазии". Основой экспозиции послужили новогодние и рождественские творческие работы из природных материалов, изготовленные воспитанниками детских садов, учащимися учреждений общего среднего и дополнительного образования в рамках акции «Сохрани зеленую ель».
Организаторы выставки подготовили для ребята праздничный концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки. В ходе которого сказочные персонажи провели увлекательное экологическое путешествие и рассказали о главном новогоднем дереве. Самые активные ребята получили сладкие подарки.
– Фантазия наших деток и их родителей не перестает удивлять. Представленные работы выполнены из самых разных материалов: бумага, макароны, соломка, шишки и желуди. Все, что было у них под рукой использовалось для создания композиций, – отметила ведущий научный сотрудник Елена Грабовская.
Для посетителей музея доступны более 120 различных изделий. Среди них рисунки, поделки, модели новогодних елок и сказочных персонажей, а также интерьерные композиции.
Директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков рассказал:
– Подобные выставки у нас проходят каждый год в преддверии Нового года. Они призваны не только напомнить об светлом празднике, но и имеют воспитательную составляющую в плане экологического воспитания. Сегодняшняя экспозиция проходит под девизом «Спаси живую ель». Ребята со своими работами способствуют этому воспитанию и бережному отношению к природе. Одновременно у них прививается интерес к посещению музейных объектов нашего города.
Продлится необычная выставка до 20 января. Поддержку мероприятию оказали отдел образования Брестского горисполкома, Центр дополнительного образования детей и молодежи, Брестский мусороперерабатывающий завод, Каменецкая районная клубная система и Брестский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
– Очень рада, что сегодня к моей елочке подошел Дед Мороз. Я ему ее показала и рассказала, из чего она сделана. Моя новогодняя красавица состоит из каштанов, желудей и грецких орехов. Украшают ее васильки, которые я сама летом собирала. Я очень люблю природу, забочусь о ней и по силам помогаю. Поэтому и решила в этом году сделать такую композицию. А настоящие елочки пусть и дальше в лесу растут, – поделилась участница выставки Яна Янчук.
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Выставка «Новогодние фантазии» открылась в Брестском областном краеведческом музее
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