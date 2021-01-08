Ане Плескач 16 лет, она учится в специальной общеобразовательной школе № 188 для детей с нарушениями зрения. Недавно в школе начал действовать проект супругов Сергея и Ирины Бондаровичей БелоникаАрт. Сергей разработал и создал прибор Лихтар, подключаемый к смартфону и преобразующий цвета в музыку. Ирина и Сергей проводят занятия по живописи с незрячими ребятами, открывая миру новый взгляд на привычные вещи. Через некоторое время занятия вылились в выставку «Путь к цвету», проходящую сейчас в столичном Дворце искусств. Анна одна из участников выставки. Кстати, работы продаются. Если вы хотите поддержать юных художников, то можете приобрести их картины.
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Выставка незрячего художника Анны Плескач проходит в Дворце искусств
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Фото: Алексей МАТЮШ