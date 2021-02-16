Выставка «Неразгаданный Китай» открылась в Витебске

Фотографии Михаила много лет публикуются в газете «СБ. Беларусь сегодня», он долгое время был нашим внештатным фотокорреспондентом в Китае, а сейчас – в Европе. Много лет они с нашим корреспондентом Инессой Плескачевской успешно работают в тандеме: она пишет, он фотографирует. Вот такой семейный подряд.Фотографии, представленные на выставке в Витебске, снимались в различные регионах Китая, за 12 лет совместной жизни в этой стране Инесса и Михаил посетили практически все ее регионы. Поэтому на фотографиях есть и небоскребы Гонконга, и женщины в парандже на улицах Кашгара, и праздник в деревне, населенной народом мяо, и Гранд-театр в Пекине, и затерянная в горах провинции Юньнань католическая церковь, и рыбацкие лодки в Циндао.– удивленно восклицает посетительница, указывая на каналы.– объясняет Михаил.Женщина задумывается и, кажется, более внимательно начинает смотреть на фотографии и читать подписи к ним. Автор подписей – Инесса Плескачевская:Михаил Пеньевской признается, что ему самому отбирать фотографии для выставок или для книг своей супруги (а все книги Инессы Плескачевской выходят с фотографиями Михаила Пеньевского) сложно: снимков так много, что выбрать из них лучшие очень непросто.Выставка в Витебске – из фондов музея истории города Гомеля, для которого изначально и готовилась. Музеи обмениваются выставочными проектами: именно такой обмен и привел «Неразгаданный Китай» на родину Марка Шагала.Несмотря на по-прежнему непростую эпидемиологическую ситуацию, людей на открытие выставки пришло немало: чувствуется, что все устали по живому – пусть и в масках – общению.Фотовыставка Михаила Пеньевского «Неразгаданный Китай» в Центре современного искусства (г. Витебск, пр. Фрунзе, д. 11) продлится до 3 марта.