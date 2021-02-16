Выставка «Неразгаданный Китай» открылась в Витебске

Фотографии Михаила много лет публикуются в газете «СБ. Беларусь сегодня», он долгое время был нашим внештатным фотокорреспондентом в Китае, а сейчас – в Европе. Много лет они с нашим корреспондентом Инессой Плескачевской успешно работают в тандеме: она пишет, он фотографирует. Вот такой семейный подряд.
Фотографии, представленные на выставке в Витебске, снимались в различные регионах Китая, за 12 лет совместной жизни в этой стране Инесса и Михаил посетили практически все ее регионы. Поэтому на фотографиях есть и небоскребы Гонконга, и женщины в парандже на улицах Кашгара, и праздник в деревне, населенной народом мяо, и Гранд-театр в Пекине, и затерянная в горах провинции Юньнань католическая церковь, и рыбацкие лодки в Циндао.
– Так это же китайская Венеция! – удивленно восклицает посетительница, указывая на каналы.
– В Китае много таких мест, которые называют «Венецией», – объясняет Михаил. – Но насколько это справедливо? Города на каналах строили в Китае тысячи лет назад, но мы продолжаем все называть «Венецией».
Женщина задумывается и, кажется, более внимательно начинает смотреть на фотографии и читать подписи к ним. Автор подписей – Инесса Плескачевская: «Мне показалось, что просто написать, например, «Великая китайская стена» – мало. Тем более что для выставки мы отбирали фотографии мест, не слишком знакомых белорусам. Пекин, Великую Китайскую стену, Терракотовую армию в Сиане и небоскребы в Гонконге знают, кажется, все. На нашей выставке – места куда менее известные. Но менее известные – не значит менее красивые или менее интересные. Просто их нужно правильно преподнести. Поэтому к каждой фотографии я сделала развернутые подписи: не просто что это такое, а какая с этим местом связана история, каковы традиции народа на фотографии, почему, например, женщины в парандже, или почему наряд на них старинный, а фотоаппарат в руках современный. Они что, так по улицам ходят? Нет, не ходят».
Михаил Пеньевской признается, что ему самому отбирать фотографии для выставок или для книг своей супруги (а все книги Инессы Плескачевской выходят с фотографиями Михаила Пеньевского) сложно: снимков так много, что выбрать из них лучшие очень непросто.
Выставка в Витебске – из фондов музея истории города Гомеля, для которого изначально и готовилась. Музеи обмениваются выставочными проектами: именно такой обмен и привел «Неразгаданный Китай» на родину Марка Шагала.
Несмотря на по-прежнему непростую эпидемиологическую ситуацию, людей на открытие выставки пришло немало: чувствуется, что все устали по живому – пусть и в масках – общению.
Фотовыставка Михаила Пеньевского «Неразгаданный Китай» в Центре современного искусства (г. Витебск, пр. Фрунзе, д. 11) продлится до 3 марта.
Лиза Марковская