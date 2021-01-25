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Выставка ледовых скульптур пройдет в ботаническом саду

30 января состоится торжественное открытие очередного фестиваля ледовых и снежных скульптур «Мир кристаллов» в Центральном ботаническом саду. Об этом пишет «Минск-Новости».


Это будет уже шестой такой фестиваль. Можно будет увидеть работы мастеров, которые сумели превратить лед в произведение искусства. В фестивале-конкурсе «Мир кристаллов» примут участие восемь команд профессионалов и десять студенческих команд профильных факультетов государственных учреждений образования.

На открытии гостей ждут торжественное представление скульптур изо льда, музыкальный сюрприз, развлекательная программа и даже розыгрыш призов. В 18:00 начнется музыкальное пиротехническое шоу. Приятным бонусом для посетителей будет горячий чай.

Фестиваль пройдет с 28 по 31 января 2021 г. А выставку ледовых скульптур можно будет посетить до 7 февраля.

Фото: БЕЛТА
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