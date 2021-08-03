Выставка картин, посвященных Якубу Коласу, пройдет в Минске

Выставка картин белорусского художника Владимира Сулковского "Мне сонцам свеціць Наднямонне… " начнется 9 августа в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на учреждение культуры.
В экспозицию войдут работы Владимира Сулковского, написанные во время его пребывания на родине Якуба Коласа. В 1986 году мастер приступил к работе над серией картин, посвященных месту рождения поэта. За три с половиной года работы было написано 23 картины.
Художник восхищался литературными произведениями белорусского писателя и интересовался его творчеством, еще когда был школьником.
– Каждая картина – это отдельное представление мастера, своя, неповторимая для него история создания, – обратили внимание организаторы выставки.
На экспозиции можно будет посмотреть и интерьеры, связанные с историей жизни поэта.
Выставку можно посетить по 28 августа.
Фото из архива БЕЛТА
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