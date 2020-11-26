Выставка к 150-летию Фердинанда Рущица открылась в Национальном художественном музее

В Национальном художественном музее Республики Беларусь прошло торжественное открытие выставки «Фердинанд Рущиц (1870–1936). К 150-летию со дня рождения художника».
Имя Фердинанда Рущица внесено ЮНЕСКО в календарь памятных дат на 2020 год.
– Я уверен, что выставка оставит большой, серьезный след в мероприятиях этого года, – сказал министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. – А белорусский зритель будет иметь возможность прикоснуться к наследию великого человека. Хотел бы высказать благодарность Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ее председателю – министру иностранных дел Владимиру Макею, Минскому областному и Воложинскому районному исполнительным комитетам за работу по сохранению памяти нашего земляка и, конечно, Национальному художественному музею Республики Беларусь.
Выдающийся пейзажист, график, театральный декоратор и педагог Фердинанд Рущиц – яркий представитель символизма в искусстве, соединивший традиции национальной живописи и западноевропейских тенденций, ключевая фигура художественной жизни Виленщины в межвоенный период.
Выставка – главное мероприятие из целого ряда событий, запланированных к празднованию Года Рущица в Беларуси, торжественное открытие которого состоялось 27 февраля в Национальном художественном музее. В экспозицию вошли не только картины самого Фердинанда Рущица, но и работы художников его окружения. Это и произведения его учителей в Академии художеств – Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, его однокурсников по мастерской Куинджи – Николая Рериха, Константина Богаевского, Вильгельма Пурвитиса, Аркадия Рылова и др. Целый раздел посвящен ученикам Фердинанда Рущица, выпускникам Виленского университета, выдающимся белорусским художникам Петру Сергиевичу и Михаилу Севруку.
Дополняют экспозицию также произведения современных художников – участников пленэров, посвященных мастеру, и интереснейший архив фотографий деревни Богданово (там находилось имение Рущицов), выполненных во время Первой мировой войны, из коллекции Владимира Богданова.
До недавнего времени в собрании НХМ хранилась только одна работа Фердинанда Рущица «У костела» 1899 года, приобретенная в 1957 году у ленинградского коллекционера А. И. Шустера. В ноябре 2019 года при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина были приобретены в коллекции внука художника Фердинанда Рущица и переданы в дар еще три живописные работы, относящиеся к раннему периоду творчества мастера.
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Выставка к 150-летию Фердинанда Рущица открылась в Национальном художественном музее
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Фото: Владимир ШЛАПАК