Выставка к 150-летию Фердинанда Рущица открылась в Национальном художественном музее

Имя Фердинанда Рущица внесено ЮНЕСКО в календарь памятных дат на 2020 год.– сказалВыдающийся пейзажист, график, театральный декоратор и педагог Фердинанд Рущиц – яркий представитель символизма в искусстве, соединивший традиции национальной живописи и западноевропейских тенденций, ключевая фигура художественной жизни Виленщины в межвоенный период.Выставка – главное мероприятие из целого ряда событий, запланированных к празднованию Года Рущица в Беларуси, торжественное открытие которого состоялось 27 февраля в Национальном художественном музее. В экспозицию вошли не только картины самого Фердинанда Рущица, но и работы художников его окружения. Это и произведения его учителей в Академии художеств – Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, его однокурсников по мастерской Куинджи – Николая Рериха, Константина Богаевского, Вильгельма Пурвитиса, Аркадия Рылова и др. Целый раздел посвящен ученикам Фердинанда Рущица, выпускникам Виленского университета, выдающимся белорусским художникам Петру Сергиевичу и Михаилу Севруку.Дополняют экспозицию также произведения современных художников – участников пленэров, посвященных мастеру, и интереснейший архив фотографий деревни Богданово (там находилось имение Рущицов), выполненных во время Первой мировой войны, из коллекции Владимира Богданова.До недавнего времени в собрании НХМ хранилась только одна работа Фердинанда Рущица «У костела» 1899 года, приобретенная в 1957 году у ленинградского коллекционера А. И. Шустера. В ноябре 2019 года при финансовой поддержке почетного консула Беларуси в Лозанне Андрея Нажескина были приобретены в коллекции внука художника Фердинанда Рущица и переданы в дар еще три живописные работы, относящиеся к раннему периоду творчества мастера.